В Екатеринбурге со второй попытки вынесли обвинительный приговор застройщику земель под ИЖС

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга после повторного рассмотрения вынес обвинительный приговор скандально известному застройщику Владимиру Воробьеву, возводившему многоквартирные дома на землях, выделенных под индивидуальное жилищное строительство. Бизнесмен признан виновным в незаконном предпринимательстве и отмывании денег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сентябре этого года Свердловский областной суд отправил уголовное дело Воробьева на новое рассмотрение в районный суд. Тем самым судебная инстанция в апелляционном порядке удовлетворила жалобу прокуратуры. В райсуде повторно рассмотрели материалы по обвинению Воробьева в незаконном предпринимательстве и легализации денежных средств. Первоначально застройщик по этим эпизодам был оправдан. В остальном приговор Орджоникидзевского суда, признавшего его виновным в мошенничестве, одном факте легализации преступных средств и приговорившего его к 6 годам колонии, областной суд оставил без изменения.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, сейчас фигурант громкой «уголовки» признан виновным в совершении еще трех преступлений, предусмотренных статьями 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство» и статьей 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств» – два эпизода. «Общий срок тюремного заключения по всем инкриминируемым эпизодам для осужденного составил 6 лет и 6 месяцев в колонии общего режима. Совершенные преступления не остались безнаказанными, прежде всего благодаря усилиям старшего следователя ГСУ ГУ МВД РФ по Свердловской области Вагиза Аглиуллина, а также представителя прокуратуры Натальи Решетниковой, выступавшей гособвинителем, и судьи Анны Ивановой», – сказал Горелых.

Напомним, Воробьев возвел на землях ИЖС свыше 20 многоквартирных домов и продавал в них квартиры. Позже администрация города несколько домов определила к сносу. В конце 2013 года Воробьев официально заявил, что готов сам разобрать строения, а через несколько месяцев полиция возбудила против него дело.

Следователи установили, что бизнесмен в нарушение Градостроительного кодекса РФ не предоставил в мэрию документы, необходимые для выдачи разрешения на строительство многоквартирных домов, нарушил правила землепользования и застройки, а также превысил предельно допустимый процент застройки участка. При этом отсутствовало надлежащее подключение объектов к сетям хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации. Несмотря на это, Воробьев продавал квартиры и привлекал сбережения граждан для строительства жилья в кварталах улиц Стачек – Фрезеровщиков – Старых Большевиков – Войкова; Ломоносова – Ярославской – Новаторов.

«Людям был причинен ущерб на сумму порядка 149 млн рублей. После вынесения судом решения о сносе пяти незаконно возведенных многоквартирных домов, фигурант продал в них жилые помещения, заключив договоры денежных процентных займов. Часть денежных средств, полученных незаконных путем, он, по сведениям следствия, легализовал, купив жилые дома и земельные участки в Екатеринбурге», – добавил Горелых.

Сейчас граждане, пострадавшие от действий Владимира Воробьева, требуют признать их обманутыми дольщиками. После вступления приговора в силу они намерены подавать гражданские иски о взыскании с предпринимателя уплаченных средств.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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