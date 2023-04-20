Застройщику, жертвы которого просили о помощи Путина, вынесли еще один приговор

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга вынес приговор еще по одному уголовному делу в отношении застройщика Владимира Воробьева.

Он признан виновным в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах, говорится в официальной информации облпрокуратуры. Установлено, что с марта 2012 года по ноябрь 2014 года Воробьев привлекал деньги граждан для строительства многоквартирного дома в квартале улиц Стачек – Фрезеровщиков – Старых Большевиков – Войкова. Дом Воробьев не построил, деньги не вернул. Потерпевшим был причинен ущерб на сумму свыше 46,8 млн рублей.

Как уже сообщал «Новый день», в 2017 году Воробьев был осужден за преступления, связанные с долевым строительством, – он возводил многоквартирные дома на землях, выделенных под индивидуальное жилищное строительство. Позже администрация города распорядилась некоторые из них снести как незаконные строения. Тогда Воробьеву дали 6,5 лет колонии.

Сейчас суд путем частичного сложения с прошлым наказанием приговорил Владимира Воробьева к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Перед прямой линией с Владимиром Путиным в начале июня 2018 года дольщики, обманутые Воробьевым, записали видеообращение к президенту. На видео группа людей рассказала о 157 обманутых дольщиках. Среди жертв были инвалиды, пенсионеры, студенты, малоимущие.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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