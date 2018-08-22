«Губернатор, ты где? Мы в беде!»: жертвы застройщика Воробьева снова вышли на митинг (ФОТО)

Свердловчане, ставшие жертвами застройщика Владимира Воробева, снова вышли на митинг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», люди встали под окнами областного минстроя с плакатами: «Губернатор (слуга народа), ты где? Мы в беде!», «Нам негде жить!», «Путин, помоги!», «Требуем создать новый закон о защите пострадавших от застройщика ВОРАбьева!».

Об этой ситуации «Новый День» писал уже неоднократно. Проблема в том, что по факту, этих людей не признают дольщиками и не включают в реестр. Договоров долевки или документов, свидетельствующих о наличии паев в кооперативе, у обманутых покупателей жилья нет. Воробьев был осужден в незаконном предпринимательстве и отмывании денег. Многоквартирники он строил на землях под индивидуальную застройку, что запрещено законом.

Перед прямой линией с Владимиром Путиным в начале июня 2018 года дольщики, обманутые Воробьевым, записали видеообращение к президенту. На видео группа людей рассказывает о 157 жителях города, которые отдали застройщику Владимиру Воробьеву деньги. Однако квартир не получили, поскольку дом не был достроен. Они остались без денег и жилья. Среди обманутых людей – инвалиды, пенсионеры, студенты, малоимущие. «Мы сто писем написали, но помощи ни от кого не видим. Прошу вас, умоляю, помогите», – говорит одна из женщин. После нескольких реплик один из мужчин говорит: «Вам по-человечески не стыдно, когда люди перед вам стоят на коленях?», после чего все люди становятся на колени.

Фото предоставлены участниками акции

Екатеринбург, служба информации

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