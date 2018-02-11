Полторы сотни обманутых дольщиков вновь напомнили митингом о себе (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге у сквера им. Джавахарлала Неру, на углу проспекта Космонавтов и улицы Челюскинцев, прошел митинг обманутых дольщиков Екатеринбурга и Свердловской области.

Как сообщают организаторы, в этот раз к протестной акции впервые·присоединились обманутые дольщики из Каменска-Уральского (застройщик СРСУ-2), несмотря на холод, люди приехали из области.

В акции приняли участие обманутые дольщики ЖК «Щербакова, 20», «Кольцовский дворик», а также пайщики, вложившие деньги в проект 9-этажного дома скандально известного застройщика Воробьева на улице Стачек. Некоторые пришли с детьми.

Участники – а всего собралось 157 человек – требовали от властей помощи в достройке своего жилья.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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