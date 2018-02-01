Обманутые дольщики вышли на единый митинг напомнить Путину о своих проблемах и голосах (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге на площади Обороны сегодня проходит митинг обманутых дольщиков. На этот раз в общей акции объединились вкладчики «Бухты Квинс» и ряда других недостроев, расположенных не только в Екатеринбурге. В числе митингующих были жители окрестных городов, например, Арамили.

Дольщики объединились против губернатора

Как отмечает корреспондент РИА «Новый День», митинг вполне ожидаемо приобрёл политическую окраску в преддверии грядущих выборов. Многие дольщики открыто называли решение проблем с недостроями индикатором поддержки президента. А некоторые и вовсе собрались на встречу избирателей с кандидатом от КПРФ Грудининым (который находится сегодня в Екатеринбурге с визитом), всерьёз воспринимая его как возможную альтернативу. Всего на акцию пришли около пятидесяти человек.

Подробности – на видео.

Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 01.02.18

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