Грудинин рассказал, как при нем олигархи добровольно отдадут свои активы государству (ФОТО, ВИДЕО)

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин, который находится сегодня с предвыборным визитом в Екатеринбурге, сделал ряд программных заявлений.

Павел Грудинин в Екатеринбурге

В частности, отвечая на вопрос РИА «Новый День» о том, каким образом он собирается проводить национализацию стратегически значимых предприятий и объектов, Грудинин заявил, что для этого будет достаточно принять соответствующий федеральный закон.

По его мнению, олигархи будут готовы добровольно отдать свои активы государству, если последнее возместит им зачастую символические суммы, за которые они скупили их в эпоху залоговых аукционов. А многие из этих аукционов и вовсе могут быть отменены вместе со всеми их правовыми последствиями.

К сожалению, отвечая на этот вопрос, Грудинин оговорился, и вместо «сможем все национализировать» сказал «сможем все приватизировать».

Другие заявления Павла Грудинина в Екатеринбурга – в нашем видеосюжете, который выйдет в ближайшее время.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 01.02.18

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