КПРФ внесла в думу закон о национализации, не дожидаясь выборов: олигархам хотят возместить убытки из бюджета

Фракция КПРФ в Государственной думе внесла законопроект «Об основах национализации в Российской Федерации».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ носит рамочный характер и содержит основные принципы, на которых коммунисты предлагают провести новую национализацию. Далее предлагается принять отдельный федеральный закон о национализации, где уже могут быть указаны конкретные объекты имущества.

В законопроекте, внесенном в Госдуму вчера вечером, говорится, что национализация может осуществляться в отношении земельных участков, природных ресурсов, объектов стратегических отраслей экономики (энергетики, промышленности, транспорта), объектов ЖКХ, акций, паев, недвижимости. Основанием для национализации может стать угроза массового сокращения сотрудников, фактическое прекращение работы стратегического предприятия, банкротство, а также приватизация, проведенная с нарушением законов и по заниженным ценам.

В законопроекте оговорено, что национализация будет осуществляться «на возмездной основе с предварительным и равноценным возмещением Российской Федерацией

стоимости имущества и других убытков, причиненных собственнику». Интересно, что это условие будет распространяться не только на российских собственников, но и на иностранных.

При определении размера возмещения в него будут включаться не только рыночная стоимость имущества, но и стоимость упущенной выгоды, которая определяется в соответствии с федеральным законодательством. Этот пункт не относится к имуществу, которое было приватизировано по заниженной цене, – его собственникам в случае принятия закона выплатят только сумму, уплаченную при приватизации, с возмещением затрат на развитие имущества (если они были).

Правительству Российской Федерации коммунисты предлагают до 1 января 2019 года определить порядок оценки критериев имущества, подлежащего национализации и разработать методику оценки социально-экономического эффекта от нее.

Под законопроектом подписались все 42 депутата Госдумы, представляющие КПРФ.

Напомним, национализация стала первым пунктом программы кандидата в президенты Павла Грудинина. Во время пресс-конференции в Екатеринбурге, отвечая на вопрос РИА «Новый День» о том, каким образом он собирается проводить национализацию стратегически значимых предприятий и объектов, Грудинин заявил, что для этого будет достаточно принять соответствующий федеральный закон. По его мнению, олигархи будут готовы добровольно отдать свои активы государству, если последнее возместит им зачастую символические суммы, за которые они скупили их в эпоху залоговых аукционов. А многие из этих аукционов и вовсе могут быть отменены вместе со всеми их правовыми последствиями.

Москва, Екатеринбург, служба информации

Москва, Екатеринбург. Другие новости 14.02.18

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