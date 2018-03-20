Разрядка близко? Трамп позвонил Путину и поздравил с победой на выборах Президенты РФ и США договорились о скорой встрече

Президент США Дональд Трамп поздравил главу российского государства Владимира Путина с победой на президентских выборах. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе телефонного разговора, который, как уточняется, состоялся по инициативе американской стороны, лидеры государств высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом. В частности, подчёркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений.

«При обмене мнениями по вопросам экономического сотрудничества проявлена заинтересованность в его активизации. Отдельно затрагивалась сфера энергетики», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, в Кремле уточнили, что, кроме прочего, обсуждались сирийская проблема и внутриукраинский кризис. С обеих сторон отмечена необходимость достижения скорейших сдвигов в их урегулировании.

«Выражено удовлетворение определённым снижением напряжённости вокруг Корейского полуострова. Акцентирована целесообразность продолжения последовательных усилий по разрешению ситуации мирными, дипломатическими средствами», – отмечается в сообщении Кремля.

«Условлено о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учётом изменений в руководстве Госдепартамента США. Особое внимание уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне. В целом разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях», – подчеркнули в Кремле.

Стоит отметить, что в американской прессе появились сообщения, что Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным в «не слишком отдаленном будущем», чтобы «гонку вооружений» и Северную Корею.

Вашингтон – Москва, служба информации РИА «Новый День»

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