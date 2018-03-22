Трамп считает Украину проблемой, которую может решить Путин

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам было бы неплохо поладить с Россией.

Напомним, накануне Трамп поздравил главу российского государства Владимира Путина с победой на президентских выборах. После чего на американского лидера обрушилась волна недовольства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на критику, американский президент подчеркнул, что налаживание отношений между странами было бы неплохим началом.

«Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (в прошлом Обама звонил ему). Фальшивые СМИ обезумели, потому что они хотели, чтобы я его раскритиковал. Они ошибаются! Ладить с Россией (и другими) – это хорошо, а не плохо», – написал Трамп на своей странице в Twitter.

Он напомнил, что ряд американских политиков пытались сотрудничать с РФ, но у них не хватило «смекалки»: «Они (Россия – прим. НД) могут помочь решить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, Ираном и даже с предстоящей гонкой вооружений. Буш пытался ладить, но не имел «смекалки». Обама и Клинтон пытались, но не имели энергии или химии (помните перезагрузку). Мир через силу», – констатировав американский президент.

Одни комментаторы оценили заявления Трампа как отличную новость: «Благодаря президенту Трампу, отношения с Россией у нас тали лучше, чем в предыдущие годы». которые по сравнению с прошедшими годами». Многие считают, что президент США повел себя непатриотично: «Это не по-американски». Третьи отметили, что «химия» между Путиным и Трампом звучит пугающе, но весело.

Как сообщал «Новый День», по информации пресс-службы Кремля, в ходе телефонного разговора, который, как уточняется, состоялся по инициативе американской стороны, лидеры государств высказались в пользу развития практического взаимодействия на различных направлениях, в том числе в вопросах обеспечения стратегической стабильности и борьбы с международным терроризмом. В частности, подчёркнута важность скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений.

После телефонного разговора Трампа и Путина, в американских СМИ появилась информация о том, что американский лидер заявил о готовности встретиться с Путиным. Издание The Washington Post со ссылкой на свои источники в Белом доме сообщило, что встреча президентов может состояться осенью на саммите «Большой двадцатки».

Вашингтон, Анастасия Зук

Вашингтон. Другие новости 22.03.18

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