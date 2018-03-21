Россия голосовала за разные варианты «Путина», но выбрала главнокомандующего Политические эксперты РАСО об итогах президентской кампании

Выборы президента РФ, несмотря на предсказуемость итогового результата, впервые продемонстрировали несколько особенностей. О нюансах предвыборной борьбы, для чего создавалась интрига «второго места», почему провалилась идея бойкота дня голосования и многом другом – шла речь на открытом заседании Комитета по политическим технологиям РАСО с участием ведущих политических экспертов и представителей штабов кандидатов в президенты.

Выборы главнокомандующего

Как считает глава комитета по политтехнологиям РАСО, политолог Евгений Минченко, давление Запада, которому подверглась Россия в последнюю неделю президентских выборов, в значительной степени повлияла на итоги голосования.

«Это привело к тому, что избирателя заставили отвечать на главный вопрос: кто из кандидатов лучший главнокомандующий? Внешний враг – вот что дало рост явки и голосования за Путина», – констатировал он.

При этом, как обратил внимание Минченко, впервые был зафиксирован «резкий скачок и явки, и голосования за Путина за пределами России». «Я думаю, что здесь ключевой момент заключается в том, что граждане России за рубежом начали чувствовать давление на себе, на своей жизни», – сказал политолог.

Он отметил, что давление почувствовали и те, кого в России «принято относить к либералам».

«Прозападная часть общества столкнулась с ухудшением отношения. Избиратели поняли, что это давление не просто против Путина, а против русских в целом. Это начало их объединять. Эти разговоры том, что пиарщиками на последнем этапе президентской гонки стали американский Госдеп, Тереза Мэй (премьер-министр Великобритании) и так далее, имеют под собой очевидные основания», – пояснил эксперт.

Жириновский потерял «образ мудреца»

Минченко также отметил, что «тема внешнеполитического давления сработала» и в другом аспекте – произошел массовый отток избирателей Владимира Жириновского к действующему президенту РФ. По его мнению, лидер ЛДПР в значительной степени потерял голоса еще и потому, что Путин «выбил» Жириновского из образа «мудреца» и «опытного политика» и сам занял эту нишу.

Кроме этого, как полагают эксперты, образ «мудреца» был утрачен самим Жириновским во время предвыборных дебатов. Комментируя эту ситуацию, депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев отметил, что на самом деле Жириновского вывели из равновесия «фейковые кандидаты».

«Бабурин – подлец! Жириновский инициировал амнистию, по которой Сергея Бабурина выпустили из тюрьмы (в 1990-х). Это проект ЛДПР. Он (Жириновский), рискуя собственным политическим капиталом, с Ельциным договаривался и выпускал этих людей из тюрьмы, чтоб потом вот такое на всю страну говорили. Подлец!» – заявил Дегтярев и отметил, что Ксения Собчак тоже «выводила» Жириновского, просто зрители не видели всего, что происходило за кадром.

«Такие фейковые кандидаты и вывели нашего дорогого Владимира Вольфовича и устроили из этих дебатов шапито», – подчеркнул он.

Политик согласился, что Путин действительно забрал часть избирателей ЛДПР. «Неопределившиеся – традиционно это была значительная часть избирателей Жириновского и ЛДПР. Оказалось, что весь стеснительный избиратель ушел к президенту. Феномен. Стеснялись признаться, что голосуют за Путина», – сказал он.

«Интригу» борьбы за второе место создал Кремль

Как считает директор Института избирательных технологий Евгений Сучков, КПРФ на выборах в очередной раз продемонстрировала стагнацию.

«Есть мнение, что КПРФ – это бронепоезд, который движется по рельсам. На мой взгляд, сегодня, причем не только сегодня, а уже достаточно давно – может быть, это и бронепоезд, но у которого сорван стоп-кран. Ничего нового ни в позиции, ни во внутренней структуре. Замерли на уровне 90-х годов», – подчеркнул он.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов со своей стороны отметил, что КПРФ даже с новым малоизвестным кандидатом удалось занять второе место и сохранить за собой левый политический фланг. По его словам, Грудинин, несмотря на отсутствие политического опыта, по всем социологическим опросам изначально обходил Жириновского.

«Никакой интриги за второе место не было. Грудинин с 31 декабря твердо обошел Владимира Вольфовича. Всегда был минимальный разрыв в рейтинге 2%», – отметил Обухов.

Он пояснил, что все разговоры об «интриге» и «соперничестве» за второе место между Грудининым и Жириновским были искусственными.

«Мы понимаем, что в любых выборах должна быть интрига. Если за первое место нет интриги, АП должна создать интригу (борьбы) за второе место. Всеми силами создавалась псевдоинтрига», – отметил коммунист.

При этом он признал, что Грудинин, против которого была организована мощнейшая информационная атака с помощью «оружия массового поражения» – телевизора, все-таки потерял часть своих избирателей.

«В январе тех, кто верит тому, что говорят о Грудинине, было 8%, в феврале – 12%, а в марте – 35%», – сказал он и согласился, что в связи с внешней повесткой Путин «действительно отгрыз у Жириновского гораздо больше, чем у Грудинина».

Смиритесь, Собчак – это «игра в долгую»… А что Титов?

Как сказал политтехнолог Виталий Шкляров, входивший в предвыборный штаб Ксении Собчак, главная цель, которую ставила перед собой ее команда, была достигнута.

«Мы создали платформу для ее будущего. Здесь вопрос только дальнейшего движения. Это была одна из целей с самого начала – создать и вырастить ее образ политика. И самое главное – создать платформу, партию, с которой она могла бы дальше двигаться», – сказал Шкляров.

«Это был перевод гламурной тусовки в политическую», – добавил он.

Одновременно Шкляров обратил внимание, что некоторое непонимание, которое возникло в либеральной среде после начала кампании Собчак, для самой журналистки оказалось неожиданным. По его оценке, Собчак не отбирала у Навального поддержку его сторонников, так как ее аудитория сместилась к более старшему поколению.

Генеральный директор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский выразил уверенность, что идея бойкота выборов, с которой выступил Навальный, оказалась изначально провальной.

«Сам факт неучастия в выборах вызывал у людей отторжение. Не ходи на выборы, но делай что? Ответа нет. Для людей это неправильно. Они не способны это сформулировать, но они видят некоторую угрозу разрушения общественного договора в самом факте неприхода на выборы», – сказал эксперт.

Потуремский также отметил, что призывы ЦИК прийти на выборы оказались более эффективными – особенно на фоне сигнала «иди не голосуй».

Вместе с тем, эксперты обратили внимание на очень слабую предвыборную кампанию другого кандидата в президента – Бориса Титова.

Как пояснил доверенное лицо Титова Александр Хуруджи, «Партия роста» на выборах стремилась пропагандировать стратегию экономического развития, но эта цель, как он признал, не была достигнута.

«Время показало, что программа очень сложная. Мы не смогли достучаться до многих, до кого необходимо достучаться. Но за это время все узнали, что есть омбудсмен, который защищает людей», – сказал он.

Впрочем, Хуруджи отметил, что за время выборов Титову, который одновременно занимает должность уполномоченного при президенте РФ по делам предпринимателей, удалось «спасти» от незаслуженного тюремного наказания многих предпринимателей.

«Объективности ради, многих людей, которых удалось за эти месяцы спасти, было нереально спасти, если бы не было участия Бориса Титова в этой кампании. По крайне мере, я могу назвать 10 человек точно. Значит – это уже было не зря», – подчеркнул он.

Восемь «Путиных» на пост президента РФ

Как считает политолог Юрий Воротников, на прошедших президентских выборах не было других кандидатов, кроме Путина. «В чем заслуга Старой площади? Она предложила выбирать между разными вариантами Путина. Избиратель приходил и выбирал, за которого Путина проголосует. «НеПутина» на этой избирательной кампании не было: про Грудинина говорили, что он – как Путин, только молодой, повестка Жириновского – повестка 2014 года и так далее. Собчак – то же по-своему Путин», – сказал эксперт.

Напомним, выборы президента России прошли 18 марта. Явка на выборах составила 67,49%. Из них за Владимира Путина проголосовало 76, 69% избирателей. Павла Грудинина поддержали 11,77% избирателей, Владимира Жириновского – 5,65%, Ксению Собчак -1,68%. основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского – 1,05%.

Остальные кандидаты получили менее 1% голосов. В частности, у Бориса Титова – 0,76%, у лидера «Коммунистов России» Максима Сурайкина – 0, 68%, у Сергея Бабурина – 0, 65%.

Москва, Мария Вяткина

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