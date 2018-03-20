Путин рискует повторить судьбу Горбачева

Вновь избранный президент РФ Владимир Путин в течение ближайшего года может начать стремительно терять широкую поддержку общества. Первым сигналом для нарастания социального недовольства могут стать кадровые назначения в правительство РФ и продолжение антисоциальных реформ. Об этом в интервью РИА «Новый День» высказал известный общественный деятель, руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.

По его оценке, в худшем случае главу государства ждет судьба первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева или первого руководителя РФ Бориса Ельцина.

Федоров обратил внимание, что прошедшая президентская кампания может расцениваться, как «выборы последней надежды». Но возместит ли Путин обществу должным образом огромный кредит доверия, который ему был выдан в день голосования, – большой вопрос.

Эксперт считает, что обвал рейтинга доверия к главе государства со стороны граждан может произойти молниеносно, как это было уже в современной российской истории с Горбачевым, Ельциным и другими известными политическими деятелями.

«Это все может быть очень быстро. Я думаю, что если в течение года не будет определённых структурных реформ, не будет смены курса после его инаугурации, его назначения (в правительство), тогда эти процессы (обвал рейтинга) пойдут более быстрым темпом» – сказал Федоров.

При этом, как полагает эксперт, ожидать структурных и системных реформ и смены экономического курса страны сейчас не стоит. Напротив, по его оценке, в ближайшее время мы увидим уменьшение пенсий и уничтожение определённых льгот, а также снижение финансирования социальных программ.

«Произойдет много антисоциальных реформ. Об этом поминал сам Путин, говоря об увеличении пенсионного возраста, о необходимости реформ, которые происходят сейчас во всем мире», – высказал опасения эксперт.

По его словам, эти реформы откладывались 18 лет правления Путина. «Но, так или иначе, влияние на Владимира Путина от некоторых элементов, которые эти реформы продвигали, есть», – подчеркнул Федоров.

Эксперт обратил внимание, что в России четвертый год подряд падают реальные доходы населения, снижается уровень жизни, поэтому новые антисоциальные реформы могут спровоцировать народное недовольство.

«Более 20 млн человек нищие, живут за чертой бедности. При этом в регионах у нас огромное число работающих нищих», – сказал он.

С точки зрения Федорова, если рассматривать эти тенденции в целом, то ситуация складывается весьма тревожная, так как «движение вперед», скорее всего, будут подталкивать сами жители РФ.

«Страна ждёт смену курса и левый поворот. Ждёт социальной справедливости и правды. Но эти процессы запустятся снизу, опираясь на ту часть элиты, у которой должен сработать элементарный закон самосохранения», – считает Федоров.

В то же время, по его мнению, проблема заключается в том, что реальных альтернативных власти сил в стране практически не осталось.

«Оппозиционная поляна раздроблена и поглощена взаимными разборками и склоками. Оппозиции уже не существует. Либеральная оппозиция выступала на местных выборах, каким-то образом делала массовые движения в больших городах, но, конечно, Болотную повторить уже не получится. Левое движение тоже в кризисе – коммунистическая партия проходит период внутренней политической борьбы за влияние, решается, каким путем пойдет компартия – это самая сильная оппозиционная парламентская партия, но она тоже теряет определенное доверие со стороны общества», – констатировал Федоров.

То, что Ксения Собчак и Дмитрий Гудков попытаются сделать, создавая новую либеральную партию, является, по выражению Федорова, «политическим шоу-бизнесом». «При этом они надеялись на большие проценты – у нее подписчиков в социальных сетях больше, чем за нее проголосовали», – отметил эксперт.

Федоров выразил уверенность, что результаты президентской кампании вскрыли «работающую конфигурацию», которая в ближайшее время будет наблюдаться и в рамках других выборов.

«Мы увидим теперь почти повсеместно на всех региональных крупных выборах. Кандидат от власти выдвигается самовыдвиженцем и все остальные кандидаты, сидящие в маленьких партийных квартирках. На выборах в Москве будет именно так. Сейчас все партии захотят получить реванш на выборах мэра Москвы и повторят результат президентской кампании почти дословно. Надежды на объединённого кандидата от оппозиции нет. Это факт», – сказал он.

В то же время, по мнению Федорова, именно сейчас в стране появилась «уникальная возможность начинать политическое строительство снизу практически на всех флангах».

«У общества зреет серьезный и мощный запрос на социал-демократическую силу, современную, социальную силу, которая будет представлять значительный пласт людей в рамках патриотической и народовластий повесток Людям опять захотелось демократического социализма, но с национальными особенностями и без внешнего влияния на внутренние процессы в стране. Шансы есть. Поляна вся пустая. Надеюсь, что найдутся люди, политические силы, группы, которые попытаются выстроить все с нуля. Какие-то группы политические, которые смогут потом претендовать на определенные позиции», – заявил он.

«Многие в верхах тоже хотят общества социальной справедливости, законности, свободы, экономического процветания и сильного гражданского общества. Выборы закончились. Все только начинается», – заключил Федоров.

Москва, Мария Вяткина

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