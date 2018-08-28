Ищите женщину: кто будет преемником Путина и что станет с Россией Лимонов порассуждал о судьбе страны и сменщике президента

Российский писатель Эдуард Лимонов рассказал о преемнике президента Владимира Путина и предсказал России «тяжелое, кровавое будущее». Об этом литератор, лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» высказался в интервью блогеру Юрию Дудю.

Лимонов заявил, что сейчас у Путина нет видимого преемника, поэтому в Кремле, вероятно, «пойдут по пути наименьшего сопротивления».

«То есть либо верный и испытанный Медведев (глава правительства Дмитрий Медведев – прим. ред.), либо Валентина Ивановна Матвиенко (председатель Совфеда – прим. ред.)», – предположил он.

Отвечая на вопрос, что будет с Россией через 50 лет, писатель заявил, что страна окажется в очень тяжелом положении, и ее ожидает «много крови».

Напомним, в конце апреля, комментируя слова норвежской писательницы Эрики Фатланд о том, что через 100 лет настанет крах России, Лимонов заявил, что Россия не рухнет, поскольку российский народ – самый крупный в Европе. «У нас только на европейской части страны проживает 118 миллионов граждан. Куда мы денемся? Только если нас не подвергнут какому-то жутчайшему геноциду, тогда мы вымрем», – заявил Лимонов (цитата по ФАН). По его мнению, «скорее вымрут немцы, потому что их 80 миллионов всего».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.08.18

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