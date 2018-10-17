«Состояние паршивое»: Эдуард Лимонов попал в больницу

Российский писатель и публицист, лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов оказался на больничной койке. Об этом 75-летний литератор сообщил на своей странице в LiveJournal. Причиной госпитализации стало ухудшение состояния здоровья.

Как признался писатель, состояние его здоровья «довольно паршивое». «Говорить мне тяжело, жевать пищу затруднительно», – сообщил Лимонов. Прозаик уточнил, что накануне он «сбежал из одной клиники в другую», где у него есть друзья. Лимонов также отметил, что перед госпитализацией он успел закончить работу над книгами «Азбука» и «Философия подвига».

Напомним, в конце августа писатель в интервью Юрию Дудю рассказал о преемнике президента РФ Владимира Путина и предсказал России «тяжелое, кровавое будущее». Лимонов заявил, что сейчас у Путина нет видимого преемника, и предположил, что через 50 лет Россия окажется в очень тяжелом положении, и ее ожидает «много крови».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.10.18

Шнуров матерно и в стихах высказался о разрыве РПЦ с Константинополем. / Американский кинопродюсер и австралийский актёр собираются восхитить Запад фильмом о Крыме. / Челябинцев приглашают на симфонию по мотивам прозы Шукшина. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»