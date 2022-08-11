«Нас ждет обнуление»: политическая жизнь в России «законсервировалась» накануне кардинальных изменений

Россию ожидает обновление политической элиты, в особенности левой ее части во многом из-за неспособности удовлетворить запрос избирателей на фоне осложнения экономической ситуации. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, сейчас политическая жизнь в России «законсервировалась».

Эксперт обратил внимание, что разделение на левых и правых во всем мире стало условным. «100-150-летней давности разделение на правых и левых сегодня в 2022 году не настолько актуально. Разделение существует, но оно уже проходит по совершенно другим водоразделам… Во многих правых партиях, которые сейчас активно себя позиционируют в рамках избирательных кампаний в разных странах мира, в том числе в Европе, левая повестка крайне сильна, но они не называются левыми. Вот сейчас 25 сентября выборы будут в Италии. Партия «Братья Италии», которая относится, например, к правому спектру, а по сути – выступает сейчас со многими левыми в социально-экономическом смысле лозунгами. То же касается Балканских стран и России», – пояснил Бондаренко.

Политолог обратил внимание на еще один фактор, добавляющий размытости в определение левые-правые. «После начала специальной военной операции (СВО) с 24 февраля этого года политическая жизнь в России законсервировалась. Многие вещи, которые до того были в ней возможны, сейчас последние полгода никак не могут быть реализованы. Партии заняли консолидированную позицию по поддержке СВО, в том числе, левые партии. В этом смысле не было никаких разночтений между условно правыми и условно левыми в современной российской политике», – констатировал он.

При этом эксперт отметил интересную тенденцию, что на фоне роста социальных рисков и спроса на левую идею в России отсутствует желание партий этого сектора удовлетворять запросы электората. «С одной стороны мы видим, как везде в мире – и Россия, конечно, не исключение – после начала СВО резко выросли социальные риски. И в России, и в Европе мы ожидаем, так или иначе, экономический спад, который коснется многих. Где-то он будет больше, где-то меньше, но последствия этого спала – мы уже видим, как выросли и растут цены на все, и в России по некоторым позициям кратный рост цен случился с конца февраля, и в Европе – то же самое. Дальше никаких предпосылок нет, что эти цены будут как-то уменьшаться или стабилизироваться. И вот те самые новые бедные будут в еще более стесненных обстоятельствах. Соответственно, запрос на левую идею будет только расти как запрос на справедливость. Но при всем при том мы видим совершеннейшую на данный момент неспособность основных политических акторов эти запросы удовлетворить», – подчеркнул Бондаренко.

«Есть растущий спрос на левую идею, на социальную справедливость, и есть, с другой стороны, обнуление возможностей нынешних политических партий в России удовлетворить эти запросы, нежелание бороться в тех местах, где они могли бы победить – как «эсеры» в Ярославской области, коммунисты в Марий-Эл и в других местах. Это очевидно приведет к тому, что левые партии вряд ли смогут получить какие-то хорошие проценты, показатели. Скорее, наоборот», – полагает политолог.

«Тот рост поддержки, который продемонстрировала КПРФ на последних парламентских выборах, конечно, заметен, важен. Но это, опять же, не заслуга руководства компартии. Это, в первую очередь, проблемы власти на местах, а КПРФ просто их технично собрала, как главная протестная сила», – пояснил Бондаренко.

В этой связи эксперт прогнозирует обновление политической элиты в России. «Объективно, после окончания СВО нас ждет обнуление – обновление российской политики – с точки зрения персон. В первую очередь, это коснется КПРФ. Конечно, это будет связано со «Справедливой Россией», которая может поглотить какие-то другие более мелкие партии по принципу пылесоса, потому что эта ниша социал-демократов в России нужна и очевидно будет востребована», – прогнозирует он.

Однако политолог не согласен с прогнозами о слиянии КПРФ и «Справедливой России». «Все разговоры по поводу возможности объединения, какого-то соития КПРФ и «Справедливой России» на мой взгляд, являются ничтожными. Выгодоприобретателем этих разговоров скорей является «Справедливая Россия – За правду», чем КПРФ, потому что тем самым «эсеры» по старинке рассчитывают перетянуть часть электората коммунистов», – уточнил эксперт.

«По факту конечно же ни «эсерам», ни коммунистам объединение подобное не нужно. Оно будет только вредным, потому что в первую очередь, эти партии имеют разного избирателя. Избиратель КПРФ, предпочитающий Сталина, зачастую не согласится с умеренными избирателями «Справедливой России», предпочитающими такую более европейскую демократическую историю плехановского, если угодно, разлива, но точно не готовых поддержать культ Сталина. И наоборот», – заключил Бондаренко.

Единый день голосования в этом году пройдет 11 сентября. В 15 регионах пройдут выборы высших должностных лиц, в шести – депутатов законодательных собраний. Запланированы также муниципальные выборы в Москве, в представительные органы 11-ти административных центров и в органы местного самоуправления различного уровня.

Москва, Мария Соколова

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