Жертва обстоятельств: Россия рискует потерять Приднестровье

Приднестровье оказалось заложником и жертвой обстоятельств на фоне острого газового кризиса, разрешение которого возможно, но не очевидно. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. По его оценке, в нынешней ситуации есть риск, что пророссийская непризнанная республика разочаруется в Москве.

«К сожалению, Приднестровье в нынешней ситуации оказалось заложником и жертвой обстоятельств уже третий год в условиях российско-украинского конфликта и отношений с Кишиневом», – констатировал эксперт.

Как отметил Бондаренко, для стабильного газоснабжения республики нужно «сильное желание определенных людей в Москве и некоторых людей в Софии, чтобы газ, который идет по балканской ветке «Турецкого потока», дошел бы до Молдовы и Приднестровья».

«Этого желания, очевидно, нет. До Приднестровья, к сожалению, никому нет дела, поэтому всерьез им никто не занимается, и оно оказывается, прощу прощения за выражение, «не пришей кобыле хвост». Тем более – есть затаённая обида со стороны Москвы на корпорацию «Шериф», которая давно и прочно держит власть в Приднестровье, является довольно независимым образованием и на которую Россия имеет довольно слабое влияние. По этой причине Москва и не торопится ничего делать», – считает политолог.

В то же время Бондаренко обратил внимание на риск, что пророссийски настроенные жители Приднестровья могут начать испытывать разочарование в Москве на фоне коммунальных проблем. «Они будут мерзнуть. Когда ты живешь в квартире, в которой столбик термометра не превышает 10 градусов, это очень сильно влияет на политическое сознание и цивилизационные пристрастия… Поэтому 300 тысяч граждан России, проживающих в Приднестровье, за короткий период могут бОльшими сторонниками каких-то других цивилизационных проектов, чем российского. Газ работает как в одну сторону, так и в другую», – пояснил эксперт.

«Ожидать, что в этой связи Приднестровье поглотит Молдова или кто-то ещё – было неправильным. Тут скорее речь идет о разочаровании Приднестровья в России в следствие неспособности и нежелания Москвы предпринять несколько не самых сложных действий для того, чтобы российский газ всё-таки до Приднестровья дошёл», – заключил Бондаренко.

Судя по последним данным, в Приднестровье обостряется энергетический кризис. По информации прессы, без отопления и горячей воды остались полторы тысячи многоэтажек, а без газа – 70 тысяч частных домов. Фактически остановлена работа промышленных предприятий, в том числе металлургического завода. На завтра намечено экстренное заседание Верховного Совета республики. Депутаты намерены рассмотреть вопрос о продлении режима чрезвычайного положения ещё на 30 дней.

Москва, Светлана Антонова

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