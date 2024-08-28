Трансформация политической системы в России: возможно появление новых партий с громкими названиями

Накануне предстоящих в 2026 году выборов в Госдуму партийная система в России может серьезно измениться в условиях нового общественного запроса. Речь идет о трансформации уже существующих политических проектов и появлении новых нишевых партий.

Об этом говорится в докладе Фонда прогрессивной политики, который подготовили его директор, политолог Олег Бондаренко, президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков, профессор РАНХиГС Сергей Серебренников, политический обозреватель ИА «Аврора» Федор Бирюков и глава аналитического центра «Политген» Ярослав Игнатовский.

«Многие старые политические проекты утратили свою актуальность, либо не соответствуя духу времени, либо проводя слишком сервильную по отношению к власти политику или наоборот – маргинализовавшись и став не просто оппозицией, а непримиримыми врагами действующей власти. Политическому пространству явно требуется перезагрузка и обновление. Новые партии еще могут появиться в России, либо путем слияния нескольких старых политических сил, либо напротив – с нуля. Причем на одни партии есть запрос у самих граждан (запрос «снизу»), а на другие – элитный запрос «сверху», – считают авторы доклада.

По их оценке, в России могут появиться партии с говорящими и громкими названиями, на фоне того, как партии «мирного времени» находятся в перманентном кризисе. «В пику им, движения и партии «военного времени», могут артикулировать вокруг себя голоса т.н. «рассерженных патриотов» – сохраняется интрига, какая политическая сила это сможет сделать. В сложившихся условиях после начала СВО образовалась целая плеяда пассионарных, активных людей, которые так или иначе захотят интегрироваться в политику – те же военные корреспонденты, буквально ставшие «правдорубами» в глазах многих рядовых россиян», – пояснили эксперты.

В этой ситуации будет не удивительно появление политического проекта, например, «Объединение Военных Корреспондентов» в виде протопартии или общественного движения и выступать с государственных, но критических позиций, где-то умеренных, где-то более радикальных, в частности, критики действий Минобороны и в целом действий государства на внешнеполитическом направлении.

Ещё один возможный проект – народно-деревенская партия «Хозяин», представляющая интересы мелкого бизнеса и частных собственников, индивидуальных предпринимателей и фермеров. Партия, выступающая за расселение больших городских агломераций, за «одноэтажную Россию» в виде возвращения людей к истокам, жизни на земле. «В этом смысле это партия демографического роста – как известно, большую семью легче создать в частном доме, чем в двухкомнатной квартире в многоэтажке. Это партия возвращения граждан из мегаполисов в Россию, её нового освоения. Иначе говоря, правый вариант деревенской партии крепких хозяйственников-«кулаков», основанный на принципах уважения к институту частной собственности, представлений о том, что хозяин – сам себя, свою семью, родню, страну прокормит и защитит. И пусть ему никто не мешает», – отмечается в докладе.

Другой возможный вариант – появление Партии традиционных ценностей, которая может включать в себя как представителей православных, так и исламских традиционалистов, исповедующих церковные каноны в светской жизни, или Партии трудовых переселенцев –мигрантов, как внутренних, так и внешних, которая, по различным оценкам, может объединить до 12 миллионов жителей РФ.

По оценке экспертов, контуры будущей партийной системы станут просматриваться в течение ближайшего года, исходя из основных триггеров: военных действий, экономического положения, усталости населения и запроса на обновление, роста тех или иных негативных тенденций.

«Не исключено, что в конечном счете появление новых партий приведет к тому, что в ГД-2026 окажется меньше парламентских сил, чем сегодня. Вполне вероятно, что страна вновь вернется к четырехпартийной системе. С другой стороны, все описанные выше тенденции и потребности в нишевых проектах могут лечь в программы и основания для голосования за уже имеющиеся политические партии», – пояснили авторы доклада.

Москва, Светлана Антонова

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