Возможны «очень большие сюрпризы»: Россия входит в избирательную кампанию президента в условиях неопределенности

Предстоящие в марте 2024 года выборы главы российского государства могут преподнести очень большие сюрпризы как с возвращением операции «преемник», так и с их отменой. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, глава Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. По его оценке, страна входит в эту кампанию в условиях неопределенности и любые прогнозы являются непозволительной роскошью.

«На мой взгляд, пока еще преждевременно давать прогноз по ходу избирательной президентской кампании по той простой причине, что нас еще могут ждать сюрпризы с точки зрения сроков проведения выборов, потому что страна живет на данный момент в режиме прогнозирования не дальше двух месяцев. Мы не знаем, какая может быть ситуация на фронтах, а также с безопасностью в марте следующего года. Когда президент Владимир Путин говорил: ну, давайте дождемся объявления выборов и тогда уже будем определяться с форматом участия, он не лукавил по той простой причине, что пока еще нет 100-процентной уверенности ни в том, что эти выборы состоятся во второе воскресенье марта, ни в том, что Путин в них примет участия», – пояснил Бондаренко.

В этой связи политолог отметил, что это связано с «огромным количеством самых разных не столько внутренних, сколько внешнеполитических и военных факторов». «В ситуации, когда страна каждый квартал обнаруживает себя в новой военно-политической ситуации, делать прогноз на более чем полгода вперед просто непозволительная роскошь», – подчеркнул эксперт.

«Даже эти если эти выборы состоятся в срок, мы не знаем, в какой стране они будут проходить, потому что всё ещё может поменяться много раз, и мы не знаем, кто в них будет принимать участие. Не исключаю возможности, что нас могут ждать очень большие сюрпризы. И даже участие Владимира Путина не является на 100% делом решенным на данный момент. В нынешней непростой ситуации вполне можно было бы ожидать реализацию новой операции «преемник», который будет явлен обществу для снятия всех нынешних политико-экономических рисков. Конечно, вероятность этого минимальна. Она составляет, может быть, один или пару процентов, но сбрасывать со счетов такую вероятность тоже нельзя», – отметил Бондаренко.

При этом политолог также обратил внимание на неопределенность, связанную с оппонентом главному кандидату на этих выборах. «Практически убежден, в отличие от многих коллег, что, например, лидер КПРФ Геннадий Зюганов не будет принимать участия в этих выборах. По моей информации изнутри КПРФ, это практически решенный вопрос – коммунисты выдвинут другого кандидата. Это будет новый кандидат. Кто им будет, мы не знаем потому, что все будет зависеть от того, какой будет формат участия и кто пойдет от власти», – уточнил он.

В то же время, как считает Бондаренко, нет полной уверенности, что президентские выборы пройдут в марте 2024 года. «Конечно же мы не можем на 100% быть уверены, что в принципе эти президентские выборы состоятся. Потому что в ситуации, например, любой эскалации на фронте, прорыва фронта, так или иначе, может возникнуть угроза тому или иному региону и, соответственно, необходимость введения чрезвычайного или военного положения. В зависимости от того, сколько регионов это может затронуть, мы можем понимать, насколько вообще будет возможность проводить там выборы», – отметил политолог.

«Так что пока еще очень рано делать прогнозы, потому что после 24 февраля страна живет в ситуации полной неопределенности и срок прогнозирования насчитывает даже со стороны власти не больше двух месяцев», – заключил Бондаренко.

Москва, Мария Соколова

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