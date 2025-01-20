Фамилии россиян с окончанием на «ко» стали «красной тряпкой»: Матвиенко и Кириенко – приготовиться

Российский политолог, глава Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко подвергся усиленному паспортному контролю после возвращения в Москву из заграничной поездки. Представители погранслужбы задержали его в аэропорту «Домодедово» почти на полтора часа, чтобы выяснить его происхождение, наличие иностранных документов и контактов с гражданами Украины.

О случившемся Бондаренко рассказал в своем телеграм-канале. «По прилёту в Москву (Домодедово) вместе с семьей на паспортном контроле меня вдруг попросили подождать, пропустив семью. Ну, думаю, сейчас проверят минут 10-15, как это уже иногда бывало раньше, и пропустят. Но не тут-то было… Ожидание впервые растянулось на полтора часа. Уже отпустили всех (а таких набралось больше 20 человек с дубайского рейса), а меня всё никак», – пояснил он.

Политолог отметил, что уже грозился писать жалобу в прокуратуру на этот пограничный беспредел в отношении российских граждан, и его пригласили на беседу. «Банальные вопросы – где родился, учился, женился и тд – скоро сменились более оригинальными – на предмет наличия иностранных паспортов и видов на жительство. Но поскольку я никогда ни к чему такому не стремился и всегда довольствовался своим красным двуглавым паспортом, опять мимо. В конце же был «удивлён» предложением добровольно показать «из своих рук» список моих телефонных контактов на предмет наличия …украинских номеров! Конечно, вежливо, но твёрдо ответил отказом», – сообщил Бондаренко.

«Просто фамилия моя украинская, хоть и с местом рождения в Москве, теперь стала для некоторых особо ретивых служителей красной тряпкой. И точно – все ожидавшие в этой очереди были так или иначе как-то связаны с Украиной. Что же теперь – просто за фамилию на «-ко» будут привлекать?..» – пишет политолог, выразив сожаление: «Тёмные времена, как есть».

Стоит отметить, что в руководстве России также есть высокопоставленные чиновники с украинскими фамилиями с окончанием на «ко». Например, это спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Теперь им, видимо, тоже надо готовиться к усиленным проверкам.

Москва, Светлана Антонова

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