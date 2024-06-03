«В Москве изберут оленя, и никто «мяу» не скажет…» Эксперт назвал регионы РФ, где осенние выборы ещё могут быть конкурентными

Самые интересные избирательные кампании, намеченные в России на предстоящий сентябрь, ожидаются в тех регионах, где не отказались от пропорциональной системы на выборах в местные и региональные парламенты, считает политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. В комментарии РИА «Новый День» эксперт обратил внимание, что ещё до конца текущей недели количество регионов, в которых осенью пройдут выборы, может увеличиться.

«Ещё могут быть сюрпризы. До конца недели время есть, и, думаю, что количество выборных регионов еще увеличится этой осенью», – отметил Бондаренко, имея ввиду возможное продолжение губернаторских отставок.

Вместе с тем политолог отметил, что в некоторых регионах, где уже точно состоятся выборы осенью, возможны сюрпризы. «Очевидно непростой будет кампания в Хабаровском крае – там исторически сложные элиты, сложная ситуация. В Поволжье, допустим, в Марий-Эл может быть интересная кампания, где у КПРФ больше всего шансов из региональных кампаний этого года. Конечно же госсобрание республики Алтай. Если они еще и добавят к этому выборы главы республики Алтай, то это будет вдвойне интересная история. Алтай – регион бедный, депрессивный, традиционно высокое протестное голосование даже сейчас. Так что там могут быть какие-то интересности. Еще выборы в гордумы, в горсоветы. Это и в Иркутской области, и в самом Иркутске, в Братске, Улан-Уде. В Хабаровске, кстати, выборы в Думу края тоже», – отметил он.

«Выборы в Санкт-Петербурге, уверен, будут очень интересными. [Губернатор Александр] Беглов, который традиционно не пользуется высокой популярностью среди петербуржцев, и видно, что не смогли найти ему замену, поэтому двигают снова Беглова. Он находится далеко не в лучшей своей форме. Так что выборы в Петербурге будут интересными», – уточнил Бондаренко.

«В Москве с этим ДЭГ (дистанционным электронным голосованием) изберут оленя в депутаты, и никто «мяу» не скажет. В Москве про выборы можно забыть. Никаких выборов здесь уже нет, и не будет», – подчеркнул политолог.

По его оценке, больших надежд на конкурентность предстоящих региональных выборов возлагать не следует. «Если мы говорим про выборы в парламенты разного уровня, интересные выборы будут там, где будут партийные выборы. Там, где мажоритарные, например, в Улан-Уде, ничего интересного не будет. Реальная конкуренция возможна только там, где осталась партийная пропорциональная система. Этот год в смысле конкуренции и сюрпризов довольно слабый. Более того, многие уже на старте отказываются от конкурентной кампании», – пояснил он.

«Вообще институт выборов в России очень сильно деградировал. Если когда-то это была конкуренция талантов политконсультантов, то теперь это уже просто админресурс плюс нажатие нескольких кнопок в системе ДЭГ, который до сих пор политической общественностью России не принят и принят никогда не будет, даже несмотря на внешнюю лояльность. Как можно относиться к выборам, в которых весомую долю играет ДЭГ, как, например, в Москве?! Это же просто профанация, а не выборы», – заключил Бондаренко.

Москва, Мария Соколова

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