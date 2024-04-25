Кадровые решения назрели в финансовом блоке: сюрпризы в новом кабмине РФ возможны

Главным минусом нынешнего правительства РФ является его финансовый блок вместе с Центробанком, которые тормозят экономическое развитие страны. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. По его оценке, кадровые решения и изменение принципов работы назрели именно на этом направлении.

«Работу правительства оцениваю на четыре с минусом. В новых экономических условиях система экономических взаимоотношений в нашей стране оказалась достаточно устойчивая. В этом смысле оказалось всё неожиданно неплохо, и поэтому «четыре». Ну а с «минусом» – потому что есть очень много сдерживающих обстоятельств. Главным минусом является финансовая политика с высокой ставкой Центробанка, которая не дает развиваться экономике и фактически глушит ипотеку и кредиты. То есть можно оценить работу правительства с точки зрения ситуативного менеджмента, реакции – она сравнительно неплохая. Но основной экономический принцип в работе правительства неправильный», – пояснил Бондаренко.

Политолог обратил внимание, что Минфин и ЦБ РФ, «как в прежние тучные годы, продолжают жить по принципу откладывания денег в кубышку», что в нынешних условиях неприемлемо. «Хватит, наоткладывались – 300 млрд на Западе арестовали. И что? Не надо питать иллюзий, что эти деньги кто-нибудь когда-нибудь вернет. Не вернут никогда! Вот она кубышка!.. Деньги должны работать в стране. Не надо ничего откладывать, нужно все тратить сегодня – дороги, заводы, инфраструктура, в которые эти деньги можно вложить, и они никуда не денутся. К примеру, сейчас уже реально страна находится на пороге кризиса в авиационной отрасли – нам скоро будет не на чем летать. Уже даже у «Аэрофлота» самолеты такие, что местами садишься и понимаешь, что проблемы есть, а российских самолетов нет. А у нас страна гигантская, без авиации мы просто будем отрезаны друг от друга. Магадан, Калининград, Сахалин, Камчатка – туда никак не добраться, кроме как на самолете. В эту историю надо было вкладывать деньги 20 лет назад, чтобы сегодня иметь свои самолеты. Конечно, они не могут родиться за 3-5 лет, даже за 10 лет. МС-21 – сколько с ним носятся... Там должны быть серьезные инвестиции, но этого ж не было сделано, а деньги откладывали в кубышку», – подчеркнул он.

«Основа развития экономики – это дешевые деньги. Где-то взять их не получится, значит – можно только напечатать, что разгонит инфляцию. Но инфляция у нас, извините, и так, и так есть – год к году товары дорожают на 20% стабильно. Может быть, инфляция будет чуть больше, но зато эти деньги будут работать. Вот сейчас регуляторная ставка в 16% для того, чтобы не разгонять инфляцию. Тогда надо понять, что нам важнее: сохранять нынешние цены, хотя они и так не сохраняются, или вкладывать деньги?» – отметил Бондаренко.

При этом, как напомнил эксперт, одним из главных драйверов роста российской экономики в последние два года был рынок новостроек жилья, который сегодня начал сворачиваться. «Сейчас рынок ипотеки схлопнулся. По нынешней ставке ЦБ никто не будет брать ипотечные кредиты при стоимости в 30%. Даже в минимальном варианте в 20% это очень дорого. Ставка должна быть до 10%, тогда она может быть рабочей. Это значит, что в этом году начнет рушиться рынок недвижимости. Он уже достиг своего верха и новые квартиры фактически не планируются – строительный цикл 3 года. Государство объявило, что для многодетных семей продолжат давать ипотеку под небольшие проценты, но у нас многодетных семей мало, это уже не массовое жилье. Массовое ипотечное жилье приказало долго жить. А оно было драйвером строительного рынка, который был драйвером роста экономики... Эта история напрямую связана с темой ключевой ставки ЦБ и политикой Минфина», – констатировал он.

Говоря о будущем кадровом составе нового правительства, политолог отметил, что «делать предсказания глупо», поскольку возможны самые неожиданные решения. «Мы видели, как совершенно неожиданно в 2020 году у нас поменялось правительство. В нём появились совершенно неожиданные люди. Мало кто знал ту же самую Ольгу Любимову, которая только-только возглавила департамент внутри Минкульта, а она стала министром. Мало кто знал [главу Минцифры] Максута Шадаева или кого-то ещё, кто появился. Такие делать прогнозы я бы сейчас не стал. Сватают нескольких губернаторов в правительство. Я этого не исключаю. Здесь все больше зависит от другого. Правительство будет состоять из назначенцев разных финансово-промышленных групп. Очевидно, «Ростех» будет иметь несколько министров, (бизнесмены из близкого круга главы государства) Ковальчуки, Роттенберги – тоже. Им будет проще, если их министр будет курировать то направление, за которое они ответственны перед президентом», – уточнил Бондаренко.

«В этом смысле у нас ничего не поменялось с 1990-х. Только в 90-е годы у нас олигархи назначали в правительство людей, ну а сейчас это те люди, которых олигархами называть не принято, но по сути они являются бизнесменами с ближайшим доступом к власти, то есть теми же самыми олигархами. То есть, принцип назначения правительства остался прежним», – подчеркнул эксперт.

Кроме того, Бондаренко считает неправильным, что премьер-министр Михаил Мишустин является «безликой» политической фигурой. «Фигура премьера фактически совершенно обезвожена. Это какой-то дистиллированный премьер, который выполняет функцию наивысшего куратора, топ-менеджера разных направлений. Михаил Мишустин замечательный человек, действительно прекрасный премьер, которого нужно хвалить за его цифровизацию, за налоговую систему, когда мы все платим налоги и все хотят заплатить налоги и спать спокойно – система работает, она прозрачна. В этом смысле Мишустин большой молодец. Но, на мой взгляд, в такой стране, как Россия, фигура премьера должна быть политической. Это должен быть немножечко альтернативный центр власти. Таким центром власти в свое время был, конечно, премьер Владимир Путин, был Дмитрий Медведев. Наверное, Мишустин останется в роли премьер-министра, но он настолько незаметен, нигде не фигурирует, многие могут вообще не знать, что в России есть ещё и премьер-министр», – считает политолог.

«Это рушит всю историю политических институтов страны, когда были такие топовые лидеры. В конце концов, премьер-министр – это человек, который, если что, будет исполнять обязанности президента, а мы не знаем, что он думает на тему российско-украинского конфликта, расширения НАТО, правомерности изъятия крупной приватизированной собственности, на тему деприватизации. Мы не знаем, «Who is Mr. Мишустин?», перефразируя вопрос 24-летней давности. Кроме того, что это технократ, цифровизатор, мы не знаем, какому Богу он молится, во что он верит и что считает правильным, а что неправильным. Вот мне кажется, что фигура премьер-министра должна быть политической, и страна должна знать, чем премьер-министр отличается от президента и наоборот», – заключил Бондаренко.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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