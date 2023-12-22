Главные угрозы 2024 года: непопулярные реформы в России и гражданская война в США

Будущий год для России грозит преподнести отложенный эффект западных санкций и очередные непопулярные реформы, а для США – гражданскую войну. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал глава Фонда прогрессивной политики, политолог Олег Бондаренко. По его оценке, уходящий 2023-й запомнится рядом неожиданных и важных событий, показавших устойчивость политической системы в РФ, а также выдвижением действующего президента Владимира Путина на пост главы государства.

«2023 год был неожиданным в самых разных вещах и в хорошем, и в плохом смысле. Но, наверное, больше в хорошем. России и всем нам готовили печальную участь абсолютного мирового изгоя с галопирующим рублем, с сокращающимся как шагреневая кожа бюджетом, фактически с запретом на любую внешнеэкономическую деятельность с так называемым цивилизованным миром. И это всё не оправдалось. В итоге оказалось, что Россия от этого не то, чтобы сильно проиграла на данный момент. Не утверждаю, что этот эффект не наступит позже – он может иметь отсроченный характер. Но, по крайней мере, на конец 2023 года он не наступил, несмотря на прогнозы многих российских, не говоря о зарубежных, экспертов. То есть – мы неожиданно не упали как страна, как экономика и так далее. Это, наверное, самая приятная неожиданность», – отметил Бондаренко.

Политолог также отметил и другие важные неожиданности уходящего года. «Этот год войдет в политическую историю страны, как год Пригожина – его неимоверного публичного взлета, потому что именно в 2023 году Пригожин стал публичным политиком. Раньше он пытался избегать этого. Это год его так называемого «марша справедливости», случившегося 24 июня, который мог перевернуть всё государство, всю историю нашей страны с ног на голову. И то, что его удалось остановить, – это, конечно, было большое испытание для системы. Не могу сказать, что система с ним отлично справилась, потому что, как мы помним, все официальные государственные органы, которые, вообще-то говоря, должны были его предотвратить, оказались обездвиженными по каким-то не ведомым до сей поры причинам. И только лишь в официальной версии президент Белоруссии Александр Лукашенко, а в неофициальной – какие-то кулуарные договоренности, аватаром которых он выступил, оказались способны остановить этот марш на Москву. Если бы он дошел до Москвы, это уже история почти возможной военной хунты, которая нас могла ожидать. Совершенно очевидно, что за этим маршем стояла очень большая группа лиц, что был заговор, в который было вовлечены очень многие высокопоставленные государственные деятели. Это тоже надо не забывать. И думаю, что далеко не все вовлеченные в заговор покинули свои посты. Многие из них их сохранили, потому что вовремя не перешли какую-то последнюю черту, либо же как-то вовремя откатили назад. Но не надо думать, что Владимир Путин их всех простил. Он человек очень мстительный по своей природе, и он умеет подавать это блюдо холодным. Третий акт – это гибель Пригожина. Совершенно очевидна для большинства российского политикума природа этой гибели, а официальная версия не выдерживает никакой критики. Зададимся вопросом: кому это было выгодно? Вот когда мы ответим на этот вопрос, на него не так сложно ответить, тогда мы поймем, по чьему приказу это было сделано», – уточнил он.

«Так что – это год неожиданной слабости системы, неожиданного Пригожина, не как его лично, а как внесистемного, внеинституционального фактора, способного поставить под угрозу существование всей государственной системы. Мы помним обращение Путина утром 24 июня. Это было обращение очень и очень переживающего, так скажем, нервничающего человека, спокойствия в нем не было ни на йоту. Неожиданно оказалось, что главная угроза для России находится не на Украине, она не вовне, а внутри. Вот это вторая неожиданность», – подчеркнул политолог.

В числе неожиданностей года Бондаренко также назвал переход специальной военной операции (СВО) в формат позиционной войны. «Эта СВО для России – можно перефразировать Ремарка – на западном фронте без перемен, и продолжает забирать десятки тысяч жизней наших и украинских ребят. Она оказалась в тупике, и дальше может либо продолжаться сколь угодно долго вот в таком, фактически оппозиционном состоянии, либо ее надо будет как-то заканчивать. Однако пока готовности к ее окончанию нет ни у одной из сторон – ни у России, ни у Украины. Таким образом, мы вступаем в знаменитую ситуацию, описанную в романе «На западном фронте без перемен», известную нам по событиям Первой мировой войны – так называемая позиционная война, самая бесполезная, ненужная, непонятная никому. Война, состоящая из бесконечных перестрелок, попыток каждой из сторон отвоевать какой-то клочок земли, село, деревеньку, хуторок, но уже понятно, что в этих боевых действиях вряд ли стоит ожидать каких-либо прорывов с обеих сторон», – считает эксперт.

Политолог высказал сомнение, что в нынешних условиях возможен российский прорыв на Харьков и Одессу. «Я уже не верю и не вижу возможности такого рода развития событий. Это вот третья неожиданность, может быть, самая ожидаемая, но, глядя из 2022 года, она была не вполне очевидна», – пояснил он.

«Четвертая неожиданность, что Владимир Путин согласился в пятый раз баллотироваться на пост президента РФ… Устами человека, который задал этот вопрос, шевелило вот это коллективное бессознательное. Я более чем уверен, что это не была никакая заготовка. Это был экспромт, внесший в него угловатости, скажем так, и со стороны вопрошающего, и со стороны президента. Наконец, слово произнесено, Владимир Путин идет в пятый раз в президенты. Очевидно, он выиграет эти выборы, потому что в нынешней политической ситуации он является безальтернативным кандидатом. Политическое пространство зачищено чуть более, чем полностью, и в его безальтернативности вообще никто не сомневается. Поэтому выборы пройдут абсолютно спокойно… Выборы на самом деле, уже состоялись в тот момент, когда Владимир Владимирович согласился баллотироваться в президенты. Вот это и был наш день выборов, вернее, минута выборов», – констатировал Бондаренко.

В этой связи политолог обратил внимание, что после президентских выборов обычно с экономикой, финансами в России «приключается что-то не всегда хорошее». «Пенсионная реформа даже в сравнительно жирные годы случилась аккурат после последних президентских выборов, когда вдруг правительство и президент поняли, что сейчас вот тот самый момент, когда есть мандат власти и можно что-то делать в таком вот смысле. Плюс, не будем забывать про отложенный характер санкций. Это тоже может быть опасный момент. Условно говоря: на чём мы будем летать через год? Меня, как человека часто путешествующего, заботит: где-то ж надо чинить эти самолеты, где – не вполне понятно. И таких примеров много», – уточнил он.

Говоря о прогнозах на 2024 год, эксперт отметил, что могут быть сюрпризы на выборах депутатов Московской городской думы в сентябре, и «Москва будет звучать на федеральном уровне».

При этом Бондаренко подчеркнул, что 2024-й – это год больших выборов и в США. «Год выборов в США – это всегда самый спокойный год в мире, потому что американцы наконец начинают больше интересоваться своими внутренними проблемами, чем внешними. Уже с начала года они начнут проводить «дни икс» – ключевые праймериз. Они будут зациклены на своих выборах, во многом очень важных, от которых зависит очень и очень многое для самих США, которые могут повернуть чашу весов в самые разные стороны, и на которых, по моему убеждению, победит Дональд Трамп, если он будет до них допущен. Сила Джозефа Байдена была вот в этом диком, в хорошем смысле слова, новом электорате афро, латино и прочих не васпов. Конечно, у электората память девичья, однако безусловная поддержка Байденом Израиля может сыграть очень плохую для него, критическую роль в вопросе поддержки его вот этими условными Black Lives Matter, потому что BLM как раз поддержало Палестину. Абсолютная поддержка Израиля оказалась критичной», – констатировал он.

«В случае победы Трампа, возможен сценарий новой гражданской войны в США, потому что движение BLM и все эти ребята, может не так активно, хотят поддерживать Байдена, но против Трампа они выйдут еще как. Фильм «Гражданская война», который должен выйти в 2024 году на экраны США, – это такая лакмусовая бумажка», – отметил эксперт.

«Выборы в США имеют очень сильное влияние на весь остальной мир, потому что появляется некая возможность самостоятельного развития, когда большой брат не так пристально следит за тобой. Вплоть до того, что в Сербии, например, сейчас проводились выборы с пониманием того, что новое правительство заработает только летом. А значит – большой брат не сможет долго и сильно давить на новое правительство во всех критичных вопросах типа признания Косово, введения санкций против России и так далее просто потому, что Америке физически будет не до того. И таких примеров в мире уйма. Это же касается и Китая с Тайванем. Не будем забывать, что этот кейс вовсе не закрыт, он просто отложен», – заключил Бондаренко.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube