Нет, никогда всё-таки не хватало родному отечеству чувства меры – и российская политика главное тому подтверждение. Что особенно выпукло выглядит, как будто кто-то нарочно посмеялся, на фоне нынешнего визита Кима-внука на его бронепоезде. Аккурат к визиту совпавшие выборы продемонстрировали в некоторых случаях прям запредельные северокорейские результаты – 84, 85, 86 процентов за действующих начальников! Больше всего народ, как выяснилось, любит своего свеженазначенного губернатора на Смоленщине, в Псковщине и Кузбассе.

Любят ли там также сильно президента – мы узнаем уже в марте, но для этого этим самым губернаторам надо будет ой как постараться! Ведь одно дело – нагнать сторонников за 80 при 40 процентах явки, совсем другое дело – продемонстрировать любовь к Путину (которого же, как известно, не могут меньше губернатора любить) при спущенных сверху нормативах в 75 процентов явки! Эта задачка может показаться не такой простой, как кажется на первый взгляд. Разве что по примеру некоторых латиноамериканских стран сделать голосование на выборах обязательным, а за неявку на избирательный участок штрафовать? Так в тех странах не только до такого додумались – там и алкоголь в дни выборов не продают в магазинах! А вы представьте себе, что случится на российских выборах, если запретить продавать алкоголь и наказывать за неголосование?! Так никакой стабильности не будет, а демократия вновь чего доброго буйным цветом зацветёт. Однако, дилемма.

А тут ещё ДЭГ – дистанционное электронное голосование собираются вроде бы к марту на всю страну распространить. С одной стороны, опять же есть свои плюсы – говорят, многие воспользовавшиеся данной услугой москвичи чудесным образом выиграли в лотерею по 1 000 рублей – мелочь, а приятно. И никакой вовсе не подкуп – это же лотерея, кто знает, что беспроигрышная, да к тому же ещё и по факту голосования, а не перед тем как. Но с другой стороны – сколько проблем ответственным товарищам, которым надо было отчитаться ещё с утра пятницы скриншотом о факте электронного голосования перед своим начальством – потому и висла система ДЭГ до полудня первого дня элекций, не давала опытным пользователям свою тысячу выиграть… Но главное – как так получилось, что в Москве через ДЭГ проголосовало почти 90 процентов избирателей, в то время как в том же Подмосковье – меньше 7 процентов? И почему за отдельных кандидатов через ДЭГ и по старинке разные цифры получились? Это при том, что ещё на некоторых участках настойчиво гражданам предлагали проголосовать по планшету – мол, бумага нынче дорогая, бюллетень мы вам выдать не можем, сами понимаете, в какое время живём. Нет, так тоже нельзя президента выбирать – кто проверит и как докажет, что всё по-честному было? Что никто не отсыпал кандидату Б от кандидата Д? Наблюдателей-то в компьютер, в отличие от тюрьмы, не посадишь. Потому одно дело – петрушками жонглировать, а другое – легитимность первого лица до 2030 года в глазах родного народа обеспечивать. Здесь думать надо основательно и глупостей не допускать. Ведь, кроме шуток, Запад злокозненный не признает же выборов президентских, как пить дать – а поводом тот самый ДЭГ неверифицируемый будет. Хотя, чего это я – если Запад не признает, значит точно назло ему надо всё именно так и сделать. У нас же теперь такая логика, верно?

Москва, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко

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