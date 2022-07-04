«Ведут к саботажу»: в России назревает конфликт между патриотической и либеральной элитой

В российской элите назревает конфликт между политической ее частью во главе с президентом Владимиром Путиным и либеральным экономическим блоком, действия которого сравнимы с саботажем. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказала политолог Каринэ Геворгян сегодня на пресс-конференции в Москве. По ее оценке, свидетельством серьезных противоречий в элите стал Петербургский экономический форум, а также арест ректора РАНХиГС Владимира Мау.

«То, что происходило на Петербургском международном экономическом форуме, свидетельствует о том, что в России, как минимум, это моя точка зрения, назревает, ну, не то, чтобы конфликт, но некие очень серьезные противоречия между властной политической элитой, то есть президента Путина и очень серьезной части его окружения, включая силовой блок, и управленческой элиты, которая идеологически была всегда заточена на ту самую либеральную парадигму, – на тот самый принцип «экономикс», а не политэкономии. Вот сейчас мы видим, что это становится достоянием публичности – спор этот. Именно это создает определенного рода конфликт», – пояснила Геворгян.

«Для многих экспертов арест господина [ректора РАНХиГС Владимира] Мау много о чем говорит. Хотя не люблю вот эту тему персоналий, знаков такого рода… не очень люблю касаться, но, тем не менее, мы понимаем, что все-таки что-то подобное имеет место быть, и эта борьба достаточно серьезная. Потому что у этой старой либеральной группы, которая, может быть, говорит и правильные слова с политической точки зрения, но с экономической точки зрения еще не перестроилась. И в этом смысле их действия могут привести к тому, что в Советском союзе при Сталине называли саботаж», – подчеркнула эксперт.

В то же время Геворгян выразила надежду, что сложившуюся ситуацию «удастся преодолеть», что благотворно повлияет на экономическое развитие России и сотрудничество в рамках союзного с Белоруссией государства. «Тогда процесс пойдет быстро. И процесс взаимной интеграции, и импортозамещения…, потому что человеческие ресурсы для этого у нас есть, территория для того, чтобы это запустить, есть, энергогенерации есть. Для этого нужно… мне очень нравится одна фраза адмирала Ушакова, православного святого. Когда ему сказали, что для победы в данной морской баталии нужно больше кораблей, а кораблей у нас мало, он сказал – когда мало кораблей, много умных. Вот я надеюсь, что в этой ситуации, когда действительно мало кораблей, то появится много умных, и многие задачи удастся решить», – заключила политолог.

Ранее сообщалось, что Владимир Мау был отправлен судом под домашний арест по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Москва, Мария Соколова

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