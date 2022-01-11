«Главные враги сидят в высоких кабинетах»: России грозит повторение «казахского» кризиса из-за раскола во власти

Главным вызовом для России в 2022 году является раскол политической элиты, который может вылиться в открытое столкновение по казахскому сценарию. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал российский военный эксперт Константин Сивков. По его оценке, фоном для обострения внутриполитической ситуации станет наращивание военных угроз у границ РФ.

Эксперт обратил внимание, что внешнее напряжение вокруг России уже просматривается. «Это связано с развертыванием различных группировок войск НАТО, в первую очередь. Второе. Высокая вероятность военного конфликта на юго-востоке Украины с высоким риском его интернационализации, втягиванием туда вооруженных сил НАТО и России, и дело может дойти до прямого столкновения. Есть опасность, правда, низкая, возникновения военного конфликта на западной оконечности Северного морского пути. Есть определенная вероятность, незначительная, возникновения военного конфликта у наших дальневосточных границ. Это будет увязано с действиями на Западе. Плюс к тому события на всем постсоветском пространстве, подобные казахским», – пояснил Сивков.

По его мнению, повышению напряженности в целом ряде постсоветских государств способствует экономический кризис на фоне пандемии коронавируса и рост бедности основной массы населения. «Напряженность нарастает, властная элита продолжает демонстрировать жадность и глупость, поэтому в этих условиях риски возникновения подобных событий в Казахстане, в Киргизии, отчасти в Таджикистане, – они существуют. А также нужно учитывать, что будут действовать факторы радикалов», – подчеркнул он.

Как считает эксперт, в таких условиях для России главной угрозой является раскол собственной политической элиты, что «пока не очень заметно, но, тем не менее, уже состоялось». «С одной стороны, имеется бюрократически силовая вертикаль власти во главе с президентом [Владимиром] Путиным, которая провозгласила, по сути, антиглобалистские, традиционалистские ценности во главе российской внутренней и внешней политики. С другой стороны, имеются либеральные западники-фундаменталисты, которые придерживаются глобалистских взглядов Клауса Шваба (основатель и президент Давосского форума) и ему подобных, которые мечтают встроить Россию в мировое и европейское пространство. И конфликт между ними очень острый, учитывая тот факт, что все это завязано на огромные массы собственности. И в этих условиях риски, учитывая, что конфликт обострился уже сейчас, после того как стало очевидно… это со слов [Сергея] Рябкова (замглавы МИД РФ) – стало видно, что Россия пошла на очень жесткое позиционирование себя в отношении Запада. Вот это спроецируется тут же на обострение конфликта либералов-западников и традиционалистов внутрироссийской элиты, что может действительно вылиться в какие-то события, подобные казахским», – пояснил он.

При этом Сивков отметил, что казахские события возникли «не на ровном месте» – разговоры про 20 тысяч боевиков, которые в шесть раз превзошли силы правопорядка и вооруженные силы Казахстана, – «это заставляет задуматься». «Говорят, что там действуют уже террористы, переодетые в полицейское обмундирование и обмундирование вооруженных сил Казахстана. Это стыкуется с оценками, которые проходили в первые два дня, когда говорилось, что часть вооруженных сил Казахстана перешла на сторону восставших. То есть, это вот из этой серии явно там было – на фоне схватки элит назарбаевского и токаевского кланов… Разговор о том, что [Касым-Жомар] Токаев (президент Казахстана) вот прям клон [Нурсултана] Назарбаева (президент Казахстана в 1991-2019 гг) – да, он клон, но он хочет быть самостоятельным хозяином положения дел. Это точно так же, как Путин был поставлен [Борисом] Ельциным, но придя к власти, Путин не так жестко, как Токаев, а плавненько ельцинскую семью от власти устранил, поэтому и возникло это противостояние. Да, он не стал прессовать семью Ельцина, но от власти все были отстранены. Они и составляют ядро его оппозиции. Вот Токаев ту же самую задачу решал с Назарбаевым, только в более сжатые сроки и более жестко», – уточнил эксперт.

«Уже на второй день после начала событий Токаев заявил о том, что он сместил Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и объявил о роспуске правительства. Это явная заготовка в расчете на то, что после этого протесты пойдут на спад. А вместо этого протесты начали нарастать. И это тоже понятно, почему. Потому что отстраненные от власти назарбаевские представители остаться в стороне тоже не могли. Они стали поднимать соответствующие свои силы. Вот и началось практически противостояние, которое выросло в мини-гражданскую войну в Казахстане, которая была потом подавлена силами ОДКБ. В России риск такого существует», – подчеркнул Сивков.

При этом эксперт отметил, что в отличие от среднеазиатских республик, которым в случае «мини-революций» помогает РФ, самой России в такой ситуации помочь некому. «В России есть очень серьезная команда, которая олицетворяется как либералы-западники. Они везде присутствуют, наиболее выраженно – это представители экономического блока России. Они представлены на определенных уровнях в силовых структурах и в региональных администрациях. Людей, ориентированных на встраивание в мировую финансово-промышленную систему, у нас хватает. Наиболее радикальная уличная часть их – это Навальный с сотоварищами были. Но это значения не имеет. Дело все в том, что в России та же проблема, что и в Казахстане – зарплата 10-12 а то и 7 тысяч рублей в месяц, а по телевизору показывают, как живут-роскошествуют представитель власти, элиты и бизнесмены. Это и есть детонатор, взрывной потенциал. Поэтому, если кто-то начнет какие-то протесты – те же самые либерально-ориентированные местные начальники, то народ поднимется быстро. Потом снесет и этих либеральных начальников, и других будет сносить. Надо будет это подавлять. Но если в Казахстане для подавления восстания пришлось привлекать ОДКБ, то к кому будет обращаться наш руководитель, если возникнет аналогичная ситуация? Не к кому. ОДКБ, понятно, – ничто, остается лишь НАТО и Китай… тут все очень и очень непросто», – подчеркнул он.

По оценке эксперта, чтобы предотвратить угрозу социального взрыва и прожить 2022 год без потрясений, президенту РФ Владимиру Путину, вероятно, «придется пойти на очень жесткие шаги в отношении либералов, если они начнут действовать». «А то, что президент наш настроен решительно, можно сделать вывод из заявления Рябкова. Рябков поехал в Женеву, и еще до начала переговоров заявил, что, скорее всего, ничего не получится, потому что представители США уже заявили, что по ключевым вопросам российские требования они обсуждать не собираются, только вопросы Украины. Это означает, что России придется принимать какие-то жесткие ответные меры. Американцы тоже будут принимать меры, они уже говорили – вплоть до конфискации личных активов и имущества, так сказать, наиболее влиятельных фигур на российском Олимпе. Это приведет к тому, что наши начнут национализировать активы американских собственников – той же «Роснефти» и других. Европейцы не хотят запускать «Северный поток – 2», наш президент провел переговоры с Си Цзиньпином (председатель КНР) на предмет строительства «Силы Сибири – 2», через который должен пойти в Китай газ, который должен был идти в Европу. Для Европы это катастрофа. Будет она это терпеть? Нет. Как они будут действовать?.. Учитывая, что Россия – ядерная держава, они будут действовать через свою «пятую колонну», – прогнозирует он.

«Внутренняя угроза будет основная. А внешняя угроза будет фоном, который будет обострять внутреннюю. Надеюсь, наш президент справится. Ему придется пойти на очень жесткие шаги. В частности, целый ряд олигархов – демонстративно национализировать собственность их всех, репрессировать в какой-то форме, вплоть до расстрелов. До расстрелов дело не дойдет, думаю, а вот до репрессий в той или иной форме – это может быть. Это, во всяком случае, позволит президенту избавиться от тяжкого груза прошлого, преступлений действующей власти ельцинского периода, и тогда можно будет мобилизовать народ на технологический рывок вперед. Без очистки российской элиты от «пятой колонны» ничего не получится. «Пятая колонна» – не те, кто ходит с плакатами. На самом деле, главные враги сидят в высоких кабинетах. Часть из них в Казахстане начали арестовывать и сажать. Вот если Путин решится на это, тогда это хорошо. Абрамовичей, Вексельбергов, Фридманов… Набиуллину отстранить и национализировать Центробанк, отказаться от вашингтонского консенсуса полностью. Тем более, они собираются вводить запрет, чтобы запретить нам закупать иностранную электронику. Без западной электроники мы ничего не сможем здесь производить – даже оружие полноценное. Раз так, надо восстанавливать. Чтобы восстанавливать, нужен народ, чтобы это делать. Чтобы появился народ, который будет это делать, надо избавиться от паразитарного слоя, хотя бы наполовину – вот и вся игра. Если решится Путин на это дело и у него все получится, значит – он пойдет по стопам Петра Первого, Иосифа Сталина, Ивана Грозного. Если не решится… ну пусть посмотрит на Токаева и на Николая Второго», – подытожил эксперт.

«Нужно стоять до конца. А чтобы стоять до конца, надо решиться на жесткие шаги. А чтобы решиться на жесткие шаги, надо отказаться от целого ряда постулатов, на которых строится вот эта вся система на протяжении 30-ти и даже больше лет», – заключил Сивков.

Москва, Мария Соколова

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