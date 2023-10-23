Россию попытаются втянуть в новую войну: «горячие точки» – Закавказье, Балтийское море и Ближний Восток

Запад намерен расшить зону конфликтов вокруг России – «горячими точками», кроме Украины, могут стать Балтийское море и противостояние Армении и Азербайджана, в которое попытаются втянуть Москву. Такое мнение высказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в интервью Центру геополитических прогнозов. По его оценке, ближневосточный конфликт грозит обернуться началом первого этапа негибридной Третьей мировой войны.

«Там (в Закавказье) готовится нормальным образом военный конфликт. Понятно, что доступ к Нахичевани прямым коридором, путем взятия под контроль Зангезурского коридора, без военного конфликта невозможен, и это создает еще одну напряженную точку, где России придется принимать тяжелое решение. Армения сейчас является членом ОДКБ, и если начнется новый военный конфликт, уже непосредственно против Армении, России придется либо признать недееспособность этого договора, либо принять участие в этом военном конфликте на стороне Армении, а это означает ведение прямых боевых действия против Азербайджана», – отметил военный эксперт.

По его оценке, решение Москвы в значительной степени будет определяться политической ситуацией. «России надо решить вопрос с обеспечением безопасности Армении в рамках проведения скоротечной операции по разгрому войск агрессора. Если же это решение не будет принято в силу объективных обстоятельств, например, угрозы вмешательства в конфликт со стороны Турции, то, возможно, будет предпринята попытка решить данный вопрос политически-дипломатическим путем. И делать это станет Россия. Запад будет делать все от него зависящее, чтобы это стало фактом военного столкновения России и Азербайджана», – полагает Сивков.

Как считает эксперт, причиной подготовки таких событий является проигрыш Запада в военном конфликте на Украине. «Запад не сумел решить задачу смещения президента Владимира Путина и замены его на либерального, прозападного лидера России путем комбинированного удара с Украины, экономических санкций, информационной войны. Поэтому он будет расширять зону нестабильности и военных конфликтов вокруг России», – пояснил он.

По его словам, возможные «горячие точки» уже просматриваются. «Было заявлено, что поврежден газопровод между Эстонией и Финляндией Balticconnector. С большой долей вероятности я предполагаю, что, мотивируя угрозой дальнейших повреждений на этом газопроводе, они могут ввести охранную зону вокруг него и препятствовать движению российских гражданских судов, которые связывают континентальную Россию с Калининградской областью. В этом случае России придется решать задачу обеспечения морской коммуникации, поскольку никакой другой коммуникации, обладающей достаточной пропускной способностью для обеспечения связи Калининградской области с основной частью России, нет. Это может привести к столкновению с НАТО», – уточнил Сивков.

В то же время эксперт обратил внимание, что НАТО со своей стороны также готовится к войне. «Там уже проводятся соответствующие учения. Останется напряженность на Украине. С большой долей вероятности в этот конфликт может быть втянута Польша, которая введет войска в западные регионы Украины. Следующая точка – это зона армяно-азербайджанского конфликта, в который может быть втянута Россия. И третья точка – Ближний Восток, на котором явно нарастает крупномасштабный конфликт с втягиванием большого числа стран», – подчеркнул он.

Сивков полагает, что ближневосточный конфликт наверняка будет расширяться, подтверждением этому являются удары Израиля по территории гражданских аэропортов в Дамаске и Алеппо.

«Тем самым Израиль демонстрирует решимость Запада втягивать в этот конфликт другие страны региона. Разговоры о том, что это якобы предупреждение – полная чушь. Это именно демонстрация решимости втянуть в этот конфликт другие страны. Тем самым возникает зона военных действий, которая фактически может считаться первым этапом уже не гибридной Третьей мировой войны, которая пока ещё идет в гибридной форме», – отметил Сивков.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»