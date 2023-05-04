«Откровенная провокация»: атака беспилотников на Кремль – часть стратегии Запада по замене Путина на свою марионетку

Главными целями провокации с атакой украинских беспилотников на Кремль является вступление войск НАТО в конфликт на Украине, а также устранение президента России Владимира Путина и замены его на марионетку Запада. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал военный эксперт, вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. По его оценке, за этой диверсией, кроме украинских спецслужб и спящих агентов-диверсантов, может стоять «пятая колонна» внутри РФ.

«На этот шаг пошли либо «пятая колонна» в России, либо ВСУ, либо закладки диверсионной группы, которые развернуты на территории нашей страны со стороны СБУ или Главного управления разведки Минобороны Украины. Вот какая-то из этих трех сил сработала. То есть либо они запущены с территории Украины, либо запущены с нашей территории эти беспилотники», – пояснил Сивков.

Как полагает военный эксперт, этот инцидент показывает, что в Киеве и на Западе военное командование «отчетливо понимают, что без надлежащего политического обеспечения какие-либо успехи для ВСУ на фронтах не имеют никаких шансов», о чем прямо сказал глава Минобороны Украины Алексей Резников. «Невоенный путь – это означает одно: Резников рассчитывает на то, что удастся решить вопрос с Крымом дипломатическим путем, скажем так, – либо за счет свержения действующего президента (РФ), либо за счет принуждения нашего президента к такому шагу. Одно из двух. Другого не дано», – отметил он.

Сивков подчеркнул, что киевский режим перешел к таким действиям, поскольку «изобразить успешное наступление ВСУ им не удается». «Во-первых, этот шаг – «черная метка» президенту Путину, что его готовы убить. Второе – это шаг, который должен, по идее, поставить руководство нашей страны и президента перед тяжелым выбором. А выбор такой: если Россия жестко реагирует на это, нанося удар по офису президента Украины, по другим объектам военно-политического руководства украинского режима, то это может послужить поводом для того, чтобы НАТО открыто вступило в войну против России», – считает эксперт.

«Для начала ввод польских войск. В том, что поляки уже готовы войти на территорию Украины, о том, что они уже провели мобилизационное развертывание Вооруженных сил, было известно давно и ожидалось к концу апреля. Конец апреля наступил, май месяц – они готовы к действиям. Поэтому, если наши начнут действовать очень жестко, реагируя на эту откровенную провокацию, потому что это просто рафинированная провокация, преследующая цель добиться определенных реакций с нашей стороны, то тогда они вводят войска. И тогда Россия уже сталкивается с НАТО, а значит – разгром ВСУ не будет выглядеть столь катастрофичным, да и наступать необязательно будет тогда. Тогда надо будет дождаться, когда поляки появятся и так далее, то есть – втягивание НАТО в войну», – полагает Сивков.

При этом эксперт обратил внимание, что провокация предусматривает также вариант, когда реакция России может быть «предельно нейтральной». «Это ведет к тому, что президент Путин теряет лицо как внутри страны, так и на международной арене. Это их расчет. А это создает благоприятные условия для того, чтобы опять-таки попытаться сместить президента Путина с должности верховного главнокомандующего, вообще с поста президента РФ и поставить марионетку Запада. Естественно, это не один акт будет. Они будут продолжать подобные вещи, если никакой реакции не будет, – для того, чтобы все-таки добиться вот такого результата», – подчеркнул он.

«Полагаю, что нашему руководству сейчас придется сделать выбор между этими двумя крайними вариантами. Полагаю, что выбор будет сделан. Полагаю, что будет нанесен выверенный удар, который, с одной стороны, не даст повода для вступления войск НАТО на территорию Украины, а с другой стороны – позволит сохранить лицо президенту. Это может быть удар, например, по той же штаб-квартире Главного управления разведки Минобороны Украины, по штаб-квартире СБУ, по другим штаб-квартирам СБУ в других городах Украины, которые не находятся под нашим контролем», – отметил Сивков, заключив, что это «лишь предположения» в отсутствии полной информации.

Москва, Мария Соколова

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