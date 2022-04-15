«Риск эскалации в ядерную фазу»: решится ли НАТО на открытую войну с Россией?

НАТО вряд ли решится на открытую поддержку Украины, поскольку это будет означать вступление в войну с Россией и перевод конфликта в ядерную фазу. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. По его оценке, спецоперация минобороны РФ идет достаточно успешно, но для выполнения поставленных задач потребуются существенные усилия.

«Для НАТО подключение (к конфликту на Украине) означает вступление в войну с Россией со всеми вытекающими отсюда для Североатлантического альянса последствиями. Это будет означать для НАТО высокий риск военных потерь, причем серьезных. НАТОвским гражданам придется готовиться к полномасштабной войне. Не знаю, готовы ли они к такому», – пояснил Сивков.

Как считает военный эксперт, в нынешней ситуации НАТО, скорее всего, не пойдет на полномасштабную поддержку Украины, хотя и не исключил такого развития событий, отметив, что это «вполне возможно». «Но прямое столкновение – вряд ли в НАТО сейчас пойдут, потому что в этом случае пойдет речь о прямой войне с ядерной державой. Это вопрос перехода определенного рубежа. То есть, они должны быть готовы вступить в войну с риском эскалации в ядерную фазу», – уточнил Сивков.

При этом военный эксперт отметил, что в целом ход спецоперации не вызывает тревог, но для ее успешного завершения еще потребуются определенные усилия. «До решения задачи по спецоперации еще потребуются усилия и усилия довольно существенные… Пока все достаточно успешно идет, опасений, тревог быть не должно каких-то серьезных на эту тему», – подчеркнул он.

«Но надо понимать, что, конечно, есть соответствующие риски и опасения – боевые действия есть боевые действия, но задача будет решаться соответствующим образом», – заключил Сивков.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»