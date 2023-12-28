Диверсии «пятой колонны», ядерный удар и новые военные конфликты вокруг России – главные угрозы 2024 года

Главными рисками в 2024 году станут возможное применение на Украине американского ядерного оружия и разжигание Западом новых конфликтов, в которые может быть втянута Россия. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. По его оценке, неизменными остаются угрозы от «пятой колонны» по дестабилизации ситуации внутри РФ.

«В целом, 2023 год был удачным для Российской Федерации. В ходе этого года Россия одержала стратегическую победу над Западом, отразив гибридное наступление на нашу страну, которое началось, по сути дела, еще в 2021 году. Запад потерпел тяжелое военное поражение в гибридной стратегической операции по разгрому России, преследовавшей цель – устранение президента Владимира Путина и замена его на другую фигуру. В частности, была попытка организации «цветной революции» или военного переворота 24 июня, и она закончилась провалом. Вот это самый главный итог 2023 года – Запад пошел вразнос, Россия консолидирована», – констатировал Сивков.

Согласно его прогнозу, 2024 год «ожидает быть достаточно сложным». «В 24-м году резко повышается риск применения противником ядерного оружия. Американцы об этом уже говорят открыто, что они могут предоставить украинцам такое оружие», – подчеркнул он.

В то же время эксперт обратил внимание, что Запад готовится спровоцировать в мире ещё ряд военных конфликтов, в которые может быть втянута Россия. «Это Балтика, в том числе, вокруг Калининградской области, это Украина опять-таки, это Ближний Восток, Южный Кавказ и Центральная Азия. Есть риск, что в 24-м году возможен американо-китайский конфликт. В этом случае мы, вполне возможно, можем тоже оказаться втянутыми в этот конфликт», – уточнил он.

В числе основных угроз 2024 года Сивков также назвал «дестабилизацию внутриполитической ситуации усилиями «пятой колонны».

«Еще один риск – это проблемы импортозамещения иностранных комплектующих нашими. Темпы пока ещё недостаточно высокие для того, чтобы обеспечить такое импортозамещение. И это в решающей степени определяется тем, что в нашей стране действуют рыночные отношения, а значит – возможности по оперативному решению этой задачи отсутствуют», – пояснил Сивков.

Как сообщалось ранее, военный эксперт прогнозировал, что конфликт на Ближнем Востоке может перерасти в первый этап негибридной Третьей мировой войны.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube