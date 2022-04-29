Приднестровье под угрозой? Военный эксперт оценил вероятность новых провокаций киевского режима

Украинские вооруженные силы могут устроить новые провокации в Приднестровье, чтобы получить доступ к боеприпасам на складе около села Колбасна. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. По его оценке, еще одной целью Киева является попытка оттянуть российские войска из Донбасса.

Эксперт отметил, что получение доступа к боеприпасам в Приднестровье является важной задачей для войск киевского режима. «В Колбасном есть большие запасы боеприпасов, в которых сильно нуждается Украина, с одной стороны. С другой – эти запасы позволяют Приднестровью при необходимости вести боевые действия хоть десять лет, не нуждаясь во внешних поставках. Поэтому вопрос об этих складах очень важен для ВСУ с точки зрения возможности того, что Россия получит доступ к ним. Они хоть и российские, но заблокированы там. Молдова, правда, требует обеспечить их вывоз, и Россия могла бы вывезти, но в нынешних условиях это невозможно», – пояснил эксперт.

Как полагает Сивков, в такой ситуации украинские провокации в районе Колбасна могут продолжиться. «Украина сейчас положила взгляд на эти склады – у них большой голод в боеприпасах. Поэтому сейчас они могут устраивать провокации с целью овладения этими складами. Либо для дестабилизации ситуации в Приднестровье, организовать там уничтожение российской базы фактически – попытаться устроить там взрывы», – отметил он.

При этом военный эксперт считает, что главная цель Украины заключается в ослаблении группировки российских войск в Донбассе. «Дело в том, что ВСУ, украинским властям нужно любой ценой снизить давление на группировку, которая находится в Донбассе. Поэтому они пытаются сейчас развязать конфликт на приднестровском направлении, чтобы оттянуть туда часть российских войск. Причем, сделать так, чтобы Киеву не пришлось туда свои войска туда выделять, а с другой стороны – чтобы создать напряженность и заставить Россию заниматься выделением сил на приднестровское направление. Вот их замысел», – уточнил Сивков.

Напомним, в Приднестровье 25 апреля украинские диверсанты обстреляли из противотанкового гранатомета здание министерства госбезопасности. На следующий день была атакована воинская часть в селе Парканы, а также взорваны две антенны регионального телерадиоцентра, которые ретранслировали российское радио. Кроме того, был обстрелян склад российских боеприпасов у села Колбасна. Это крупнейший в Европе склад, где хранится порядка 20 тысяч тонн различных боеприпасов, бОльшая часть из которых просрочена. Детонацию этих боеприпасов специалисты сравнивают со взрывом ядерной бомбы в Хиросиме в 1945 году.

Москва, Мария Соколова

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