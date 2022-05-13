Неизвестные пытались поджечь нефтебазу и военкомат в Тирасполе

МВД Приднестровской Молдавской республики (ПМР) сообщило о попытке поджога здания военкомата и нефтебазы в Тирасполе. Злоумышленники использовали бутылки с зажигательной смесью.

По данным ведомства, в пятницу около 4:15 у нефтебазы одного из предприятий остановился автомобиль, из которого вышел неизвестный мужчина, бросил зажигательную смесь в сторону объекта и скрылся. Загорелась трава, но ее быстро потушили.

Спустя примерно 30 минут в здание Республиканского военкомата были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Одна от удара отлетела на тротуар, вторая застряла в решетке окна. Воспламенение оперативно ликвидировала охрана.

В результате происшествий разрушений и пострадавших нет, отметили в МВД ПМР. На обоих объектах работают следственно-оперативные группы, обстоятельства инцидентов выясняются. Изъятые осколки стеклянных бутылок с остатками зажигательной смеси направят на экспертизу.

Правоохранители выяснили, что машина, на которой передвигались злоумышленники, имела иностранные госномера. В Приднестровье объявлен план «Перехват», местонахождение автомобиля устанавливается, добавили в МВД республики.

Напомним, в конце апреля в ПМР произошла серия терактов – было обстреляно из противотанкового гранатомета здание МГБ, взорваны две антенны радиотелецентра «Маяк», а также обстреляна войсковая часть в селе Парканы. По информации местных силовиков, следы организаторов терактов ведут на Украину. В связи с произошедшим в Приднестровье был объявлен «красный» уровень террористической опасности.

В начале мая в ПМР с украинских дронов были сброшены взрывные устройства. Обошлось без пострадавших.

Российский военный эксперт Константин Сивков допустил, что украинские войска могут продолжить провокации в Приднестровье. По его мнению, одной из целей Киева является попытка оттянуть силы ВС РФ из Донбасса.

Тирасполь, Наталья Петрова

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