В Приднестровье вновь с дронов были сброшены взрывные устройства

Пресс-центр МВД Приднестровской Молдавской Республики в субботу, 7 мая, сообщил, что в Приднестровье вечером в пятницу, 6 мая, около границы с Украиной произошло четыре взрыва. Взрывные устройства были сброшены с беспилотника, – сообщают СМИ.

В сообщении приднестровского МВД, опубликованном в Telegram-канале, говорится: «У села Воронково Рыбницкого района, в районе бывшего аэродрома, произошло четыре взрыва. Вечером 6 мая, примерено в 21:40, предположительно с дрона, были сброшены первые два взрывных устройства. Спустя час атаку повторили».

В МВД Приднестровской Молдавской Республики также рассказали о последствиях инцидента.

В телеграмм-канале пресс-центра МВД ПМР говорится: «Глубина воронок составляет примерно 1 метр, диаметр – около 25 сантиметров. На месте работает следственно-оперативная группа. Эксперты изъяли с места происшествия для изучения элементы, оставшиеся от кумулятивного взрывного устройства».

«Как отмечают специалисты, это уже второй факт активных действий в районе с. Воронково. Первая атака была зафиксирована 5 мая в 22:20. Тогда с дрона были сброшены два взрывных устройства. Во всех случаях пострадавших нет» – сообщили в МВД республики.

Тирасполь, Иван Бабурин

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