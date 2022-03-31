«Основной удар будет изнутри»: переговоры Москвы и Киева показали, что угроза «пятой колонны» для России реальна

Итоги турецкого раунда российско-украинских переговоров свидетельствуют, что в России успешно действует «пятая колонна», которая более опасна, чем санкции Запада. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. По его оценке, российская спецоперация должна закончиться только полной капитуляцией киевского режима.

«Судя по реакции общества, России какой-либо договор с действующими властями Украины подписан быть не может по той простой причине, что заключать соглашение с нацистскими главарями бессмысленно. Операция будет завершена после освобождения всей территории Украины от нацистской власти. Всей!» – подчеркнул Сивков.

Военный эксперт обратил внимание, что первый этап спецоперации уже завершен. «На данном этапе решена задача разгрома ВСУ в целом, полностью. Остались одни изолированные группировки, наиболее мощные возле Донбасса. И сейчас решается вторая задача – это уничтожение этих группировок полностью. После этого будет решаться вопрос о полной безоговорочной капитуляции ВСУ на всей территории Украины. Если этого не произойдет, будет третий этап операции – по освобождению нашими войсками территории вплоть до западных границ», – пояснил он.

Как считает Сивков, после завершения спецоперации на украинской территории наверняка будут попытки партизанской войны, но ее подавление – «уже технический вопрос».

Согласно его прогнозу, давление на Россию продолжится. «Будет наращиваться экономическое и информационное давление, будут расширяться военные конфликты по периметру границ России. Возможно, будет опять Нагорный Карабах активирован – уже попытка такая была. Возможно, будут предприняты какие-то военные попытки по линии Молдовы в отношении Приднестровья – исключить в полной мере не могу, хотя вероятность невелика. Но основное, конечно, будет в Центральной Азии, когда они попытаются использовать и «игиловцев» (представители запрещенной в РФ террористической организации), чтобы ударить центральноазиатские республики и вызвать там хаос. Хотя шансов там тоже не так уж много, потому что американцы оттуда уже ушли», – пояснил эксперт.

При этом Сивков подчеркнул, что Россия в состоянии отразить удары Запада по периметру своих границ – гораздо опаснее враг внутри страны. «Основной удар пойдет изнутри. Удар «пятой колонны». Вот те переговоры как раз иллюстрируют то, что «пятая колонна» пока очень успешно действует», – заключил он.

Ранее сообщалось, что 29 марта, в Стамбуле прошел очередной раунд российско-украинских переговоров. По его итогам руководитель российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Москва получила от Киева письменные предложения по урегулированию конфликта, которые предполагают выполнение многих принципиальных требований России, в том числе о внеблоковом статусе Украины. В свою очередь представители украинской стороны заявили, одно из требований Киева – 15-летние переговоры о статусе Крыма без вооруженных столкновений.

Москва, Мария Соколова

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