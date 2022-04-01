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Пятница, 1 апреля 2022, 15:06 мск

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Удар Киева по нефтебазе в Белгороде создаёт дискомфорт – Песков

После уничтожения резервуаров с нефтью в Белгороде главе росийской делегации на переговорах с Украиной Владимиру Мединскому станет менее комфортно убеждать россиян в готовности Киева к компромиссу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в таком духе высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о влиянии удара по территории РФ на ход переговоров с киевским режимом.

Кроме того, он отказался давать оценку действиям ПВО РФ.

«Неоднократно было сказано в Минобороны, что у нас полное превосходство в воздухе. Как же это могло случиться?», – спросили Пескова журналисты.

«Не нам в администрации президента давать какие-то оценки. Это должны делать профессионалы. Превосходство в воздухе в ходе операции является абсолютным фактом. Что касается произошедшего – то оценки должны давать силовые ведомства», – рассуждает пресс-секретарь главы государства.

«С общей точки зрения это расценивается как эскалация конфликта?», – уточнили журналисты, поинтересовавшись судьбой дальнейших переговоров.

«Безусловно, это не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров», – ответил Песков.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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