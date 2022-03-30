Мединский верит в готовность Киева выполнить принципиальные требования России

Представители Киева на вчерашних переговорах в Стамбуле по сути согласились выполнить принципиальные требования России о невступлении в НАТО и отказе от размещения на территории Украины иностранных военных баз. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский в эфире канала «Россия 24».

«Вчера украинская сторона впервые зафиксировала, причем в письменном виде, свою готовность к выполнению целого ряда важнейших условий для строительства в будущем нормальных и, надеюсь, добрососедских отношений с Россией», – цитирует его заявление РБК.

Мединский обратил внимание, что речь идет об отказе от вступления в НАТО, фиксацию внеблокового статуса Украины, отказ от ядерного оружия, а также от владения, приобретения и разработки других видов оружия массового поражения, отказ от размещения иностранных военных баз и военных контингентов.

«То есть, Украина заявила о готовности выполнить те принципиальные требования, на которых на протяжении всех последних лет Россия настаивала», – сказал Мединский (цитата по РИА «Новости»).

Помощник президента РФ уточнил, что, если обязательства будут выполнены, то угроза создания на территории Украины натовского плацдарма будет ликвидирована.

Мединский также отметил, что «принципиальная позиция нашей страны в отношении Крыма и Донбасса остается неизменной». По его словам, «работа продолжается, переговоры продолжаются».

Как сообщал «Новый День», накануне, 29 марта, в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров России и Украины. По итогам встречи руководитель российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Москва получила от Украины письменные предложения по договору между сторонами. Киев заявил, что предложил России 15-летние переговоры о статусе Крыма без вооруженных столкновений.

Москва, Светлана Антонова

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