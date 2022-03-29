Мединский: переговоры с Украиной прошли конструктивно

Очный раунд российско-украинских переговоров прошел конструктивно, заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Он допустил проведение встречи на высшем уровне одновременно с доработкой договора между Москвой и Киевом.

«Переговоры прошли конструктивно. Мы получили понятно сформулированную позицию Украины для включения в договор. Будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, и будет дан наш ответ», – сказал Мединский на пресс-конференции по окончании переговоров.

Он добавил, что Россия делает два шага по деэскалации конфликта навстречу Украине, пояснив, что эти шаги касаются политического и военного аспектов. Одновременно с этим Минобороны РФ сообщило, что Россия кардинально сократит боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Это решение принято на фоне перехода переговоров в практическую плоскость, отметили в министерстве.

Российская и украинская делегации также проработали возможность встречи президентов РФ Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского. Владимир Мединский допустил, что саммит состоится в многостороннем формате с участием глав государств, которые станут гарантами безопасности и мира на Украине.

«Согласовали возможность встречи одновременно с парафированием переговоров и обсуждения политических нюансов договора министрами иностранных дел. При условии быстрой работы по договору и нахождения компромисса возможность заключить мир станет намного ближе», – заключил помощник президента РФ.

Напомним, в Стамбуле состоялся очный этап российско-украинских переговоров после ряда обсуждений в видеоформате. Киев и Москва обсуждают урегулирование ситуации после начала военной спецоперации в помощь Донбассу. Россия начала операцию 24 февраля после просьбы руководства республик Донбасса, чью независимость признала ранее.

Стамбул, Наталья Рязанова

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