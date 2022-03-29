Мединский: Киев пообещал отказаться от вступления в военные союзы и не воевать за Крым

Глава российской делегации на переговорах с Украиной помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу.

По его словам, Киев также обещает отказаться от проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая Россию, и от размещения иностранных военных баз и иностранных контингентов.

Со своей стороны, отметил Мединский, Москва «не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз» (здесь и далее цитаты по РИА «Новости»).

Помощник президента РФ также заявил, что предложения Украины по системе гарантий безопасности подразумевают, что они не распространяются на территорию Крыма и Донбасса.

«Гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя. То есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым, Севастополь военным путем и заявляет о том, что это возможно только путем переговоров. Конечно, это не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход», – сказал Мединский.

Ранее руководитель российской делегации сообщил, что очередной раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле прошел конструктивно. Мединский допустил проведение двухстороннего саммита на высшем уровне одновременно с доработкой договора между Москвой и Киевом.

Добавим, что изначально предполагалось, что переговоры России и Украины пройдут 29 и 30 марта. Однако, по данным источников российских информагентств в МИД Турции, переговоров завтра не будет. Отмечается, что российская делегация уже сегодня покинет Стамбул.

Москва, Наталья Петрова

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