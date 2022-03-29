Минобороны: Россия снизит военную активность под Киевом и Черниговом

Министерство обороны России решило кардинально снизить военную активность на киевском и черниговском направления. Об этом заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин по итогам первого дня переговоров России и Украины в Стамбуле в эфире телеканала «Россия 24».

«С учетом обсужденных сегодня принципов Минобороны России в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели – согласования и подписания вышеуказанного договора – принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении», – сказал Фомин.

Замглавы Минобороны РФ добавил, что российская сторона исходит из того, что «в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы».

Фомин призвал украинскую сторону строго соблюдать Женевскую конвенцию по обращению с военнопленными и исключить пытки.

«Хотел бы обратиться к представителям Украины и призвать Украину строго соблюдать Женевские конвенции, в том числе в том, что касается гуманного обращения с военнопленными», – сказал замминистра обороны по итогам переговоров. Он также призвал Киев принять исчерпывающие меры для исключения практики применения пыток к российским военнопленным.

По данным турецких СМИ, российско-украинские переговоры в Стамбуле продлились около трех часов. По их итогам глава делегации России помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что встреча прошла конструктивно. Он допустил проведение двухстороннего саммита на высшем уровне одновременно с доработкой договора между Москвой и Киевом.

Стамбул, Наталья Петрова

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