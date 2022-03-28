В ООН призвали расследовать информацию об издевательствах украинских нацистов над российскими военнопленными

Глава мониторинговой миссии по правам человека на Украине Матильда Богнер в понедельник, 28 марта, заявила, что ООН призывает полностью расследовать ситуацию с видео, на котором украинские военные простреливают ноги взятым в плен российским солдатам, – сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

В интервью телеканалу CNN Богнер заявила: «Мы призываем власти обеих сторон провести полное расследование обвинений, которые возникли вслед за появлением этих видео. ООН в процессе проверки всех опубликованных материалов, они вызывают серьезную обеспокоенность».

Следует напомнить, что ранее в сети интернет появилось видео, на котором российским военнопленным прострелили ноги. Уточняется, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области.

В воскресенье, 27 марта, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими РФ.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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