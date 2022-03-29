российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 29 марта 2022, 16:25 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Российский спецназ задержал издевавшихся над пленными солдатами украинцев

Стали известны имена преступников, которые пытали попавших в плен российских военнослужащих. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

По его словам, через трое суток оба подозреваемых в жестоком обращении с пленными были задержаны российским спецназом. Один из них Сергей Величко, кличка «Чили», второй Константин Немич, входивший в фанатскую группировку клуба Металлист, сообщил Шаманов в ходе круглого стола в ГД на тему «Мировые религии против идеологии нацизма и фашизма в XXI веке».

Ранее в сети интернет появилось видео, на котором российским военнопленным прострелили ноги. Уточняется, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими РФ. С призывом расследовать произошедшее выступила и глава мониторинговой миссии по правам человека на Украине Матильда Богнер.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Бастрыкин поручил расследовать жестокое обращение с пленными военнослужащими РФ / В ООН призвали расследовать информацию об издевательствах украинских нацистов над российскими военнопленными

Метки / Донбасс vs Киев

Мединский: переговоры с Украиной прошли конструктивно / Экс-главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана оштрафовали за дискредитацию ВС РФ / В Стамбуле стартовали переговоры России и Украины / За сутки в Россию переправили почти 13 тысяч беженцев с Украины и из Донбасса / В США начато полноценное расследование в отношении Хантера Байдена / Мнимый пацифизм как манифестация скудоумия и социального равнодушия / Песков назвал дату продолжения переговоров с Украиной / Генпрокуратура проверит высказывания Зеленского в интервью российским СМИ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Донбасс vs Киев, Украина,