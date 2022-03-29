Российский спецназ задержал издевавшихся над пленными солдатами украинцев

Стали известны имена преступников, которые пытали попавших в плен российских военнослужащих. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

По его словам, через трое суток оба подозреваемых в жестоком обращении с пленными были задержаны российским спецназом. Один из них Сергей Величко, кличка «Чили», второй Константин Немич, входивший в фанатскую группировку клуба Металлист, сообщил Шаманов в ходе круглого стола в ГД на тему «Мировые религии против идеологии нацизма и фашизма в XXI веке».

Ранее в сети интернет появилось видео, на котором российским военнопленным прострелили ноги. Уточняется, что это произошло на одной из баз украинских националистов в Харьковской области.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства жестокого обращения украинских националистов с пленными военнослужащими РФ. С призывом расследовать произошедшее выступила и глава мониторинговой миссии по правам человека на Украине Матильда Богнер.

Москва, Зоя Осколкова

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