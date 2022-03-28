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Понедельник, 28 марта 2022, 09:48 мск

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Бастрыкин поручил расследовать жестокое обращение с пленными военнослужащими РФ

фото: сайт СКР

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать жестокое обращение украинских националистов с пленными российскими военнослужащими. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее в Сети появились кадры крайне жестокого обращения с пленными. На видео запечатлено, как взятым в плен российским военным прострелили ноги, не оказав медицинской помощи. Уточняется, что вопиющий случай произошел на одной из баз украинских националистов в Харьковской области.

Бастрыкин поручил следователям выяснить все обстоятельства произошедшего и установить всех причастных к этому лиц, чтобы привлечь их к установленной законом ответственности.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что украинские националисты, причастные к издевательствам над российскими военными, и руководители киевского режима, призывающие к издевательствам в нарушение конвенции по обращению с военнопленными, будут найдены и понесут суровую ответственность.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине в защиту жителей ДНР и ЛНР от украинской агрессии. Целью заявлена демилитаризация и денационализация Украины.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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