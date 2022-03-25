Бастрыкин: с конца февраля возбуждено более 80 уголовных дел о военных преступлениях на Украине

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о расследовании военных преступлений в отношении жителей Донбасса. По его словам, ведомство с 2014 года документирует все военные преступления, совершаемые украинскими военнослужащими. Подробности он раскрыл в интервью агентству ТАСС.

C 17 февраля следователи центрального аппарата возбудили уже более 80 уголовных дел против интересов России и мирных жителей Донбасса. А с 2014 года по событиям в Донбассе и на Украине следственный комитет возбудил более 500 уголовных дел, фигурантами которых являются 180 лиц.

«Среди них есть в том числе высокопоставленные представители военного и политического руководства Украины – бывшие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и губернатор Днепропетровской области Украины Игорь Коломойский, председатель Верховной рады Александр Турчинов, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Командиры подразделений ВСУ Валерий Исмаилов, Андрей Грищенко, Олег Микац, Михаил Прокопив, Александр Жакун, Олег Куцин, Валерий Гудзь, Вячеслав Печененко, Дмитрий Кащенко, Федор Ярошевич, Андрей Гнатов, члены радикальных националистических объединений «Правый сектор» (организация запрещена в РФ), «Добровольческий украинский корпус» и другие лица. При этом все уголовные дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны объединены в одном производстве. За весь период следствия допрошены более 160 тыс. человек, признаны потерпевшими более 32 тыс. человек, в том числе порядка 4 тыс. несовершеннолетних», – уточнил г-н Бастрыкин.

Он привёл в пример один из фактов: «Как объяснить применение системы «Точка-У»? Это шестиметровая ракета, содержащая почти полтонны взрывчатки, при этом они не гнушались направлять такие ракеты в жилые районы даже с кассетными зарядами, что, как известно, является запрещенным боеприпасом. И мы фиксировали десятки жертв среди гражданского населения».

Москва, Наталья Ефремова

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