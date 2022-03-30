Кремль не увидел прорывов по итогам переговоров в Стамбуле, но нашел позитив

Россия не отмечает серьезных прорывов в переговорах с Украиной. Об этом заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, оценивая итоги прошедшего накануне в Стамбуле очередного раунда российско-украинских переговоров по мирному разрешению конфликта.

«Мы не можем констатировать каких-то прорывов, чего-то сильно многообещающего. Еще предстоит весьма длительная работа», – сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам. Вместе с тем, по его словам, есть позитивные моменты. «Позитивно, что украинская сторона по крайней мере начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что предлагает. До сих пор нам не удавалось этого добиться», – рассказал Песков, добавив, что сегодня глава российской делегации Владимир Мединский даст дополнительные разъяснения.

Представитель Кремля не стал комментировать заявление украинского постпреда при ООН Сергея Кислицы о том, что подписание договора о гарантиях безопасности для Киева будет возможно только после отвода всех подразделений российской армии в места, где они находились до начала военной операции на Украине. «Мы не обсуждаем субстанцию переговоров публично, мы считаем, что переговоры должны идти в тишине», – подчеркнул Песков, отметив, что «мегафонная» работа в СМИ представителей Украины, которые к переговорам не имеют никакого отношения, – это фактор, который не способствует успеху переговоров.

Песков также ответил на заявления некоторых экспертов, которые высказывают мнение, что нужно брать Киев, а не договариваться с Украиной. «Никаких Сталинградов у нас в календаре нет и быть не должно. А главное, что здесь не должно быть места эмоциям. Переговорами занимаются профессионалы, нужно доверять им. Позиция российской стороны хорошо известна, она логична, она имеет прочную подоснову, и собственно эта позиция не менялась», – заявил он.

Отвечая на вопрос о том, есть варианты для достижения договоренностей по Крыму с учетом позиции Киева, озвученной на переговорах в Стамбуле, Песков заявил, что Москва ни с кем не намерена обсуждать Крым, в том числе на переговорах с Украиной, передает «Интерфакс».

«Крым – это часть России и по нашей Конституции мы не можем обсуждать ни с кем судьбы территорий Российской Федерации. Это исключено», – сказал он.

Во вторник, 29 марта, в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров России и Украины. По итогам встречи руководитель российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Москва получила от Украины письменные предложения по договору между сторонами. Киев заявил, что предложил России 15-летние переговоры о статусе Крыма без вооруженных столкновений.

Москва, Наталья Петрова

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