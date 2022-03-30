Киев выдвинул условие для подписания договора с Россией

Украина готова подписать соглашение о гарантиях безопасности с Россией только после того, как она отведет свои войска на позиции по состоянию на 23 февраля, до начала военной операции. Такое заявление сделал постпред Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН. При этом призвал другие страны продолжать оказывать военную помощь Киеву.

«Подписание соглашения о гарантиях безопасности будет возможно лишь после возвращения всех российских вооруженных формирований на позиции по состоянию на 23 февраля 2022 года», – цитирует украинского постпреда ТАСС.

Кислица отметил, что стороны на российско-украинских переговорах продолжат консультации по вопросу подготовки соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности. Речь идет о режиме прекращения огня, отводе войск, безопасном функционировании на постоянной основе гуманитарных коридоров, а также обмене погибшими, освобождении военнопленных и мирных граждан, пояснил он.

Постпред полагает, что до установления режима прекращения огня и деэскалация на Украине еще далеко.

Накануне в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров России и Украины. По итогам встречи руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Москва получила от Украины письменные предложения по договору между сторонами. Минобороны России объявило о сокращении военной активности на киевском и черниговском направлениях. А Украина сообщила, что предложила России 15-летние переговоры о статусе Крыма без вооруженных столкновений.

Москва, Наталья Петрова

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