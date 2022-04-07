Лавров заявил о хронической недоговороспособности Киева: «Но переговоры должны продолжаться»

Украина накануне представила новый проект соглашения с Россией, и в нем налицо «отход от важнейших предложений», зафиксированных российской и украинской сторонами на встрече в Стамбуле 29 марта. Об этом сегодня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Из проекта документа Киев убрал Крым и Севастополь, а также изменил позицию по проведению военных учений на территории Украины.

Как отметил министр, украинцы ранее четко сформулировали, что гарантии безопасности не будут распространяться на Крым и Севастополь, однако в новом варианте договора этот пункт отсутствует. Вместо него «предлагаются размытые формулировки о некоем «эффективном контроле» по состоянию на 23 февраля текущего года», – сказал Лавров.

Кроме того, Киев предложил обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на встрече президентов России и Украины, что для Москвы неприемлемо, подчеркнул Лавров. Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что встреча двух президентов возможна только после согласования текста соглашения.

«Наверняка на следующем этапе украинская сторона попросит вывести войска и будет нагромождать новые предварительные условия. Этот замысел понятен. Он неприемлем», – подчеркнул глава российского МИД.

Лавров также заявил, что Киев внес изменения в пункт, который прописывает согласование военных учений с участием иностранных контингентов со всеми странами-гарантами, включая Россию. «Однако в поступившем вчера проекте договора это недвусмысленное положение тоже заменено. Теперь речь идет о возможности проводить учения с согласия большинства государств-гарантов без всякого упоминания России», – сказал министр.

Лавров в связи с этим указал на недоговороспособность Киева. «Подобная недоговороспособность Украины стала хронической. Она характеризует истинные замыслы Киева, его линию на затягивание и даже срыв переговоров через отход от достигаемых пониманий», – отметил он.

По мнению главы МИД РФ, это проявление того факта, что «киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками», которые толкают украинского президента Владимира Зеленского на продолжение боевых действий.

Тем не менее, переговоры должны продолжаться, полагает Лавров. «Несмотря на все провокации, российская делегация продолжит переговорный процесс, продвигая наш проект соглашения, в котором четко и в полном объеме изложены все ключевые позиции и требования», – подытожил он.

Москва, Наталья Петрова

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