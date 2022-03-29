Украина предлагает России обсуждать статус Крыма полтора десятка лет

Украина предложила России на 15-летние переговоры о статусе Крыма без вооруженных столкновений. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины, член украинской делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк в ходе первого дня российско-украинских переговоров в Стамбуле.

«Мы предлагаем зафиксировать предложение Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по статусу Крыма и Севастополя»,– цитирует Подоляка «Коммерсант».

Чиновник уточнил, что предлагает отдельным пунктов внести в соглашение обязательства сторон на протяжении времени, пока будут идти переговоры, не использовать «вооруженные или какие-либо силы для того, чтобы решить вопрос Крыма».

Стамбул, Игорь Юров

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