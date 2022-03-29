В Стамбуле стартовали переговоры России и Украины

Переговоры России и Украины начались по плану, в 10:30, местное время совпадает с московским. Встреча проходит за закрытыми дверями во дворце Долмабахче в Стамбуле.

Российская делегация добралась до места переговоров с украинской стороной незадолго до начала встречи. К прибывшим переговорщикам из обеих стран обратился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер выразил надежду, что встреча в Стамбуле принесет пользу обеим сторонам конфликта. По его словам, продление конфликта между Москвой и Киевом никому не выгодно.

«Пришла пора, чтобы переговоры принесли результат. В Турции мы искренне этого желаем и готовы содействовать», – цитирует Эрдогана РИА «Новости». Также он заявил, что Турция готова организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Российская сторона намерена добиться промежуточного результата на данном этапе переговоров, которые вернулись в очный формат, рассказал знакомый с ситуацией источник ТАСС. Собеседник допустил, что после встречи в Стамбуле обсуждение вновь перейдет в формат видеоконференций.

«Рассчитываем на первый этапный, знаковый результат. Думаю, что мы будем быстро двигаться вперед. Если сегодня не будет достигнут окончательный результат, наверное, да», – добавил источник на вопрос о продолжении видео-переговоров.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал основные программы переговоров с Россией. Программа-минимум – обсуждение гуманитарных вопросов, а программа-максимум – прекращение огня и достижение стабильной договоренности об этом.

Российско-украинские переговоры в Стамбуле продлятся два дня в закрытом для прессы режиме. Договоренность об этом была достигнута в ходе телефонного разговора президентов Турции и России.

Это первая очная встреча делегаций России и Украины с 7 марта, когда прошли переговоры в Брестской области Белоруссии. После этого переговорщики общались по видеосвязи.

Стамбул, Наталья Рязанова

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