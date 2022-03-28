Глава МИД Украины рассказал о задачах в переговорах с Россией в Стамбуле

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник 28 марта рассказал о задачах предстоящих переговоров между представителями Киева и Москвы в Стамбуле, – сообщают украинские СМИ.

Сообщается, что в эфире телемарафона «UAразом» Кулеба посоветовал украинской делегации ничего не пить и не есть на переговорах, что, видимо, связано с поднятой в СМИ темой отравления Романа Абрамовича и украинских переговорщиков в начале марта.

Что касается переговоров, глава украинского МИДа заявил, что существуют две программы: программа-минимум – это обсуждение гуманитарных вопросов, а программа-максимум – прекращение огня и достижение стабильной договоренности об этом.

Кулеба сказал, что пока ни по одному принципиальному пункту договоренностей нет и стороны обмениваются мнениями и позициями.

Украинский министр также сообщил, что Владимир Зеленский дал четкую установку: Украина не торгует людьми, землями и суверенитетом.

«Если украинская делегация увидит, что настроения россиян изменились и они готовы к серьезному предметному разговору и сбалансированным договоренностям, то пойдем вперед. Если это будет повтор пропагандистских штампов за закрытыми дверями, то разъедемся так, как и съехались», – заявил Кулеба.

Также глава внешнеполитического ведомства Украины сказал, что даже в случае успеха переговоров останутся вопросы, требующие переговоров президентов и глав внешнеполитических ведомств России и Украины.

Киев, Иван Бабурин

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