Мир Москвы с Украиной не ослабит санкционное давление Запада на Россию – Лондон

Давление на Россию должно быть усилено при любом исходе переговоров Москвы и Киева.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил для СМИ официальный представитель Лондона.

По его словам, Запад добивается от Путина не просто прекращения огня на Украине, а полной смены политического курса России.

«Джонсон сказал, что давление на Путина должно быть усилено как за счет дальнейших экономических мер, так и за счет предоставления военной помощи Украине, чтобы гарантировать, что Россия полностью изменит свой курс», – заявил представитель британского премьера.

Симферополь, Валентин Карамазов

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