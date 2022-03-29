Убирайтесь из Донбасса и Крыма – Киев ответил Мединскому

Киев признаёт только те границы, которые были у Украины на 1991 год. Поэтому никакой речи об уступках по Крыму и Донбассу идти не может.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле заявил представитель делегации Украины Давид Арахамия.

«Мы признаем международные границы Украины – только те границы, которые были по состоянию на 1991 год. Нет здесь никаких компромиссов, красных линий. Мы только такую формулировку подписываем. В России, конечно, может быть своя версия этих событий», – подчеркнул Арахамия.

Напомним, ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил после переговоров с Киевом, что «переговоры прошли конструктивно».

Симферополь, Валентин Карамазов

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