«Есть движение вперед»: Лавров увидел понимание со стороны Киева реальности по Крыму и Донбассу

Глава МИД России Сергей Лавров дал оценку недавним переговорам России и Украины в Стамбуле. По мнению министра, на переговорах есть «движение вперед», в том числе в осознании Киевом безъядерного и внеблокового статуса Украины как «абсолютной необходимости». Кроме того, в Москве увидели больше понимание со стороны Киева по вопросу Крыма и Донбасса. Об этом Лавров заявил на пресс-конференции в Нью-Дели по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

«Мы увидели (на переговорах Москвы и Киева – прим. ред.) гораздо больше понимания еще одной реальности, имею в виду ситуацию с Крымом и на Донбассе»,– сказал глава МИД РФ (цитата по «Интерфаксу»).

Также «там есть движение вперед прежде всего в том, что касается признания невозможности Украине быть блоковой страной, невозможности для Украины искать счастье в Североатлантическом альянсе, безъядерный, внеблоковый нейтральный статус», – отметил Лавров. Он полагает, что украинская сторона сейчас осознает это как «абсолютную необходимость».

Министр при этом заявил, что пока между Россией и Украиной нет никаких одобренных планов и договоренностей, переговоры должны продолжиться. По слова Лаврова, потенциальные дальнейшие контакты сейчас прорабатываются.

По последним данным, российско-украинские переговоры сегодня продолжились по видеосвязи. Об этом сообщил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский в своем телеграм-канале. «Наши позиции по Крыму и Донбассу – неизменны», – написал он.

Напомним, очередной раунд очных переговоров России и Украины прошел в Стамбуле 29 марта. По итогам встречи руководитель российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Москва получила от Украины письменные предложения по договору между сторонами. Позже он заявил, что украинская сторона в Стамбуле по сути согласились выполнить принципиальные требования России о невступлении в НАТО и отказе от размещения на территории Украины иностранных военных баз. Представители украинской делегации по итогам переговоров отметили, что России были предложены 15-летние переговоры о статусе Крыма без вооруженных столкновений. Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о переговорах в Стамбуле, заявил, что никаких компромиссов относительно суверенитета и территориальной целостности страны не будет.

Комментируя итоги стамбульских переговоров, пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Москва не отмечает серьезных прорывов в переговорах с Киевом. Вместе с тем в Кремле увидели позитивные моменты. «Позитивно, что украинская сторона по крайней мере начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что предлагает. До сих пор нам не удавалось этого добиться», – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Москва, Наталья Петрова

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